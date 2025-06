Amici, Senza Cri e Antonia avvistate mano nella mano: i fan sognano, cosa c’è tra loro L’amicizia tra le due ex allieve del talent show di Maria De Filippi continua a mandare in delirio i social, che sperano in qualcosa di più: spunta il video

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La 24esima edizione di Amici è andata in archivio con il trionfo di Daniele Doria, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano a fare parlare di sé anche nel mondo del gossip. L’amicizia speciale tra Senza Cri e Antonia, infatti, fa sognare i fan; le due ex allieve di Amici non sono riuscite a vincere (la prima ha raggiunto la top 10, la seconda è arrivata quarta in finale), ma sono state sicuramente tra le voci più apprezzate dell’anno tra gli appassionati, che ormai da tempo fanno il tifo per la loro ship. Le due sono state avvistate mano nella mano in un centro commerciale in provincia di Milano e il video, ovviamente, ha mandato in delirio i social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24, la ship tra Senza Cri e Antonia: la storia

Il sogno di Senza Cri – Cristiana Carella all’anagrafe – si è interrotto alla quinta settimana del Serale di Amici 24, quando è stata eliminata, ma la giovane cantante è stata indubbiamente tra le protagoniste del talent show di Maria De Filippi così come Antonia, arrivata quarta nella finalissima dello scorso 18 maggio. Oltre a essere tre le voci più apprezzate di questa 24esima edizione del programma, Senza Cri e Antonia sono state anche al centro del chiacchiericcio del mondo del gossip di Amici. La loro grande amicizia, infatti, ha fatto sognare i fan durante tutto l’anno, dando vita a una delle ship più tifate della trasmissione. A contrario di TrigNo e Luk3 (e i rispettivi flirt con le ballerine Chiara Bacci e Alessia Pecchia), però, le due cantanti non sono mai uscite allo scoperto. Senza Cri ha raccontato di non essere una persona binaria, ma – al pari di Antonia – ha più volte ribadito di essere innamorata solo della musica.

Il video mano nella mano e il sogno dei fan

Che si tratti di un’amicizia o qualcosa di più, tuttavia, è fuori di dubbio che il legame tra Senza Cri e Antonia sia a dir poco speciale. Come testimoniato sui social, le due ex allieve di Amici passano tantissimo tempo insieme, si scambiano vestiti (o meglio, Antonia li prende in prestito da Cristiana) e non riescono proprio a stare lontane. Nella giornata di ieri mercoledì 18 giugno 2025, inoltre, le due sono state avvistate insieme, mano nella mano, in un centro commerciale nella periferia di Milano, dove Senza Cri ha accompagnato Antonia a un incontro coi fan. Il video – inutile dirlo – ha rapidamente fatto il giro del web e i fan sono impazziti, tornando a sognare.

