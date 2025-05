Daniele Doria, il vincitore (inatteso) di Amici 24: il grave infortunio, il futuro all'estero, il rapporto speciale con la Celentano Cosa sappiamo del ballerino che ha vinto Amici 2025: età, origini, debolezze e il rapporto unico con la sua prof Alessandra Celentano.

CONDIVIDI

Al termine della finale andata in scena ieri sera, domenica 18 maggio, Amici 24 ha vissuto il suo momento topico con la vittoria di Daniele Doria. Al termine di una serata ricca di emozioni e colpi di scena (QUI la cronaca completa), il ballerino fresco 18enne ha trionfato avendo la meglio sugli altri 4 finalisti, portando al successo il team di Alessandra Celentano. Insieme a Daniele, si erano qualificati per la finale di Amici anche Trigno (cantante, team Pettinelli), Alessia Pecchia (ballerina, team Celentano), Antonia Nocca (cantante, team Zerbi) e Francesco Fasano (ballerino, team Emanuel Lo). A trionfare nella categoria canto è stato Trigno, poi battuto da Doria nella sfida conclusiva grazie al televoto del pubblico che ha sostenuto in massa il giovanissimo ballerino casertano.

Chi è Daniele Doria, il vincitore di Amici 24: età, origini, vita privata

Daniele Doria è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, e ha festeggiato 18 anni durante la sua permanenza nella scuola di Amici. Sin da piccolissimo è emerso il suo amore per la danza. Ha iniziato a ballare all’età di 5 anni spinto dal nonno e dai genitori, che intravedendo il suo talento lo hanno iscritto a una scuola di danza nel casertano. Otto anni dopo, nel 2020, Daniele ha lasciato la famiglia appena 13enne per trasferirsi a Roma, dove ha frequentato l’Accademia Art Village. Tre anni dopo, nel 2023, ha vissuto un’altra svolta artistica e personale volando a Los Angeles per continuare il suo percorso di studi nella danza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il resto è storia recente. Nel settembre 2024, Doria è entrato nel cast di Amici 24, dove è stato seguito e supportato dalla prof Alessandra Celentano che l’ha subito preso sotto la sua ala protettrice. Pur segnalandosi sin dalle prime puntate come uno degli allievi più promettenti dell’edizione, Daniele ha vissuto un percorso abbastanza tribolato nel talent di Canale 5, a causa di alcune fragilità caratteriali (dovute principalmente alla giovanissima età) e di un problema fisico abbastanza grave accusato a ridosso dell’inizio dell’edizione Serale di Amici. A fine febbraio, infatti, il ballerino è rimasto fermo diverse settimane a causa di un infortunio muscolare, un problema che ha rischiato di chiudere anzitempo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Daniele, però, non ha gettato la spugna e ha recuperato in tempo per partecipare al Serale, dove settimana dopo settimana è cresciuto esponenzialmente fino all’exploit della finalissima, quando ha trionfato al termine di una serata in cui ha ballato con la grazia e la consapevolezza di un veterano.

La finale di Amici: come è andata

Nel corso della finale di Amici 24 (QUI le pagelle della serata), aperta dalla campionessa uscente Sarah Toscano che ha portato in studio la coppa da assegnare al vincitore, Daniele è stato impegnato nelle sfide con gli altri due ballerini finalisti Alessia e Francesco. Quest’ultimo è stato il primo eliminato (ma ha ricevuto proposte di lavoro da New York, Barcellona e dall’Opera di Roma, oltre alla proposta di entrare nel cast di professionisti di Amici), seguito a ruota da Alessia. La sfida finale, quindi, si è svolta tra Daniele e il cantante Trigno. Il ballerino ha incanto pubblico e prof danzando in un assolo, poi un un passo a tre e infine L’Albero delle Noci. Quindi, a chiusura di una serata per lui magica, nel televoto decisivo è stato incoronato dal pubblico vincitore di Amici 2024.

Daniele Doria e il rapporto speciale con Alessandra Celentano

Oltre ai 150mila euro destinati al vincitore di Amici, Daniele ha ricevuto anche altri premi. Il 18enne casertano prenderà parte al musical di Damiano Micheletto, West Side Story, e inoltre ha realizzato il sogno più grande della sua vita: il prossimo anno, infatti, volerà a New York per diventare studente della Ailey School, una delle scuole più prestigiose al mondo. Il direttore della scuola di danza, infatti, gli ha offerto una borsa di studio che gli permetterà di lavorare a stretto contatto per un anno con gli insegnanti di danza migliori al mondo.

È stata, insomma, l’apoteosi finale per Daniele ma anche per Alessandra Celentano. La prof di ballo di Amici infatti sin dall’inizio del programma ha instaurato un rapporto speciale col ballerino, avendo intravisto in lui il potenziale di un diamante grezzo. Ed è anche grazie ai suoi insegnamenti che Doria è riuscito a rendersi protagonista di un percorso di crescita costante fino alla vittoria di Amici.

Potrebbe interessarti anche