Amici 24 Serale, la finale: Celentano pigliatutto, giudizi depotenziati e televoto decisivo. Chi vince Oggi domenica 18 maggio 2025 va in scena la finalissima del talent show di Maria De Filippi su Canale 5: le ultime news e cosa dicono i sondaggi

Amici 24 volge al termine con l’ultimo, attesissimo, atto della stagione. Oggi domenica 18 maggio 2025, infatti, andrà in scena la finale del talent show di Maria De Filippi che incoronerà il vincitore di questa 24esima edizione del programma. Chi sarà l’erede di Sarah Toscano? Decisivo, questa sera, sarà il televoto del pubblico, mentre alla giuria torneranno Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dai favoriti secondo i sondaggi fino alle ultime news.

Amici 24 Serale, la finale (18 maggio): le anticipazioni e il televoto

La finale di Amici 24 è alle porte e per gli allievi della scuola di Maria De Filippi è arrivato fatidico momento in cui giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria. Chi la spunterà e trionferà in questa 24esima edizione? Dopo l’inattesa eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale (che ha scatenato la rivolta del pubblico), questa sera in gara ci saranno tre ballerini e due cantanti. La professoressa Alessandra Celentano è arrivata in finale con ben due suoi allievi, Daniele Doria e Alessia Pecchia, mentre il suo collega Rudy Zerbi punterà tutto sulla cantante Antonia Nocca. Anna Pettinelli conterà invece sulla voce di TrigNo; Emanuel Lo si presenterà con il suo ballerino Francesco Fasano. Nessun finalista per Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri, che però troveranno ugualmente modo per avere spazio nel corso della finale di stasera.

Alla giuria ritroveremo ovviamente Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma stavolta i giudici saranno ‘depotenziati’: questa sera, infatti, il televoto la farà da padrone. Sarà infatti il pubblico a esprimere il proprio, decisivo, parere e a eleggere il vincitore della 24esima edizione del Serale di Amici.

Gli ospiti della finale: Sarah Toscano e Federica Brignone

La finale di Amici vedrà la partecipazione di due ospiti speciali. La madrina della serata sarà la vincitrice della passata edizione Sarah Toscano, che canterà insieme a Carl Brave sulle note di ‘Perfect’, oltre a consegnare la coppa al nuovo vincitore. Durante la diretta arriverà in studio anche Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di sci e attualmente in fase di recupero dopo l’incidente subito nello slalom gigante dei campionati italiani.

Amici 24: le preferenze dei prof

A un passo dalla finale, anche i prof hanno le idee chiare riguardo all’allievo (o l’allieva) che merita di vincere Amici 24 e le hanno espresse pubblicamente nei giorni scorsi. Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Deborah Lettieri fanno il tifo per il cantante TrigNo; Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, invece, sperano che a trionfare sia Antonia Nocca.

Chi vince Amici di Maria De Filippi: i sondaggi

Con la discussissima uscita di scena di Nicolò Filippucci (ieri ospite a Verissimo: leggi QUI l’intervista), tra i favoriti per la vittoria ma eliminato a un passo dalla finale, Amici 24 è diventato una corsa a cinque più aperta che mai. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), sono due i nomi favoriti per la vittoria finale: Alessia e TrigNo. La ballerina di Alessandra Celentano, vero e proprio asso del latino americano, raggiungerebbe addirittura il 70% dei voti secondo le proiezioni. Per la categoria canto, però, il favorito rimane TrigNo, Pietro Bagnadentro all’anagrafe, che si è fatto strada nel Serale grazie al suo timbro vocalico unico. Il cantante raccoglierebbe il 14% delle preferenze del pubblico; più staccati Francesco (5%), Daniele (5%) e Antonia (4%).

Amici 24, quanto incassa il vincitore

Oltre alla gloria, il vincitore di Amici 24 incasserà anche un lauto premio. La produzione, infatti, assegnerà 150mila euro in gettoni d’oro all’allievo che trionferà in finale, mentre il vincitore/vincitrice di categoria incasserà 50mila euro (sempre in gettoni d’oro). In palio anche il Premio della Critica di Enel, dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro: il vincitore sarà stabilito nel corso della serata da una giuria composta da giornalisti delle più grandi testate italiane, sia cartacee che web.

Quando e dove vedere Amici (domenica 18 maggio 2025)

La finale di Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

