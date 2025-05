Amici 24, Nicolò Filippucci si ‘vendica’ dopo l’eliminazione beffa: lo smacco ai finalisti Trigno e Antonia Uscito in semifinale tra le polemiche del web, Nicolò vince la sfida delle vendite contro gli altri allievi del talent: il suo EP ‘Un’ora di follia’ è già un successo.

Amici 24 ha chiuso i battenti la scorsa settimana con la vittoria del ballerino Daniele Doria, ma per gli allievi della scuola del talent di Canale 5 non è tempo di vacanze. Terminato il programma, infatti, i protagonisti dell’edizione 2024/2025 si sono immediatamente messi al lavoro per confrontarsi col mercato. E’ uscita ieri la Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming del periodo che va dal 23 al 29 maggio 2025, ovvero la settimana post finale, che ha visto diversi cantanti di Amici lanciare i propri EP. E il primo verdetto (parziale) è una vera rivincita per Nicolò Filippucci, protagonista suo malgrado dell’eliminazione più discussa dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi.

Amici 24, Nicolò Filippucci vende più di Trigno e Antonia Nocca: boom di Un’ora di follia

Nicolò era considerato il favorito alla vittoria da Amici 24 ma stato eliminato in semifinale, generando una vera ondata di indignazione e polemiche sui social e non solo. I suoi fan hanno addirittura organizzato una protesta fisica all’esterno degli studi Mediaset, furiosi per l’esclusione del loro beniamino dalla cinquina dei finalisti. Tra polemiche, accuse e promesse di boicottaggio al programma, per settimane la galassia web di Amici è stata una polveriera, generando forse l’ondata di malcontento più elevata della storia del programma. Nicolò dal canto suo non ha mai cavalcato la polemica, mantenendo il profilo basso e l’educazione che hanno accompagnato (e forse penalizzato) tutto il percorso nel talent. Ma ora in cuor suo può sorridere per essersi preso la sua rivincita dopo l’eliminazione, perché i dati del mercato – che è il vero banco di prova per ogni aspirante artista – premiano lui più dei cantanti finalisti ad Amici.

Il dato emerge dalla classifica FIMI che raccoglie le vendite (e gli ascolti streaming) di album effettuate in Italia da venerdì 23 a giovedì 29 maggio. In questa graduatoria, Nicolò Filippucci è il cantante dell’ultima edizione di Amici piazzato meglio. Il suo ep ‘Un’ora di follia’ si è classificato al 17esimo posto, 5 posizioni davanti a Trigno, il vincitore della categoria Canto di Amici 24, che staziona in 22esima piazza con ‘A un passo da me’. Al 25esimo posto c’è Jacopo Sol (eliminato al termine della terzultima puntata) con ‘Dove finiscono i sogni?’. Va molto peggio l’altra finalista Antonia Nocca, solo 37esima con il brano ‘Relax’. La classifica degli album più venduti e ascoltati vede al primo posto Ultimo (con Ultimo Live Stadi 2024), seguito da Sfera Ebbasta & Shiva (Santana Money Gang) e Rkomi (Decrescendo). Nella graduatoria dei singoli più venduti svetta invece Blanco con la hit Piangere a 90.

