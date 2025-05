Amici 24, Alessia Pecchia crolla dopo la finale e i social infieriscono: “Un bagno di umiltà” Da super favorita a grande delusa della finale del talent di Maria De Filippi (dove non ha vinto neanche una borsa), la ballerina è stata presa di mira sul web

Amici 24 ha il suo vincitore (Daniele Doria) e il suo vincitore della categoria canto (TrigNo), ma anche la sua grande delusa. Da super favorita per la vittoria, infatti, Alessia Pecchia è uscita a mani vuote dalla serata finale del talent show di Maria De Filippi, di cui non ha vinto neanche un premio o borsa di studio. La ballerina è uscita a un passo dall’ultima sfida e la sua enorme delusione è stata testimoniata dalle lacrime. I social, tuttavia, non si sono fatti impietosire, anzi; in tantissimi hanno accusato Alessia di essere stata troppo sicura di sé e di averne pagato le conseguenze. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24, la delusione di Alessia Pecchia: la reazione social

Ieri domenica 18 maggio 2025 è andata in scena la finalissima della 24esima edizione di Amici, dove a trionfare è stato il ballerino Daniele Doria. TrigNo – primo classificato della categoria canto – si è aggiudicato il Premio delle Radio, mentre Antonia Nocca ha fatto incetta di premi sponsorizzati, tra cui quello della Critica. I due grandi delusi di questa edizione – Nicolò Filippucci e Alessia Pecchia – si sono dovuti accontentare del Premio Estathé Zero. Se la scorsa settimana, però, l’eliminazione di Nicolò aveva scatenato una rivolta sui social, il tracollo in finale di Alessia non ha certo fatto impietosire il web, anzi. Tra gli appassionati, infatti, in tantissimi hanno accusato Alessia di avere ‘peccato di hybris’ e di avere mostrato un’eccessiva sicurezza. Da super favorita per la vittoria finale di Amici, la ballerina ha così dovuto accontentarsi del terzo posto.

Non solo, su X il pubblico ha preso di mira anche (se non soprattutto) le coreografie della ballerina, campionessa mondiale di Latino. "Alessia balla la stessa cosa con musiche diverse praticamente", "Bella questa 72esima esibizione di Slessia uguale alle altre 71". "Alessia brava quanto volete, ma giuro mi sembra di guardare la solita coreografia in loop con canzoni diverse", "Alessia ha stufato, sempre uguale", "Zero versatilità", etc. si legge sui social, dove molti hanno ‘esultato’ nel momento dell’eliminazione di Alessia: "Alessia nera in volto e si gode! Cosi impara a fare quella che si pavoneggia e pensava di essere la sola unica campionessa del globo". La maggior parte dei fan, tuttavia, ha semplicemente puntato il dito contro l’eccessiva superbia della ballerina, augurandole comunque il meglio per il futuro (che sarà ad Amici, dopo l’offera di Maria De FIlippi): "nessuno odia Alessia (…) ma a volte un bagno di umiltà e modestia fa più che bene eh" e ancora: "Non ironicamente penso che ad Alessia aver perso possa insegnare molto di più che portarsi a casa l’ennesima vittoria".

