Amici 24, un cantante schizza in Top 100 (e gli altri spariscono): chi vende tra TrigNO, Nicolò e Luk3 Dopo il boom iniziale, quasi tutti gli ex cantanti di Amici 24 sono spariti dalla Top 100 FIMI: resiste solo TrigNO, in crescita con il suo EP A un passo da me.

A oltre un mese dalla fine di Amici 24, gli ex cantanti del talent di Maria De Filippi continuano il loro percorso musicale con alti e bassi. Se gli instore tour hanno registrato il pienone, attirando centinaia di fan in tutta Italia, la situazione delle classifiche FIMI racconta una storia diversa: solo uno degli ex allievi resiste oggi nella Top 100 degli album più venduti in Italia. Ecco chi è.

Amici 24, solo TrigNO nella Top 100 FIMI: i dati delle vendite post talent:

Nella settimana dal 20 al 26 giugno 2025, infatti, l’unico ex concorrente di Amici 24 ancora presente in classifica è TrigNO – nome d’arte di Pietro Bagnadentro – che conquista la 62esima posizione con il suo EP ‘A un passo da me’ prodotto dalla Warner Music. Una risalita importante rispetto alla settimana precedente, quando si trovava in 92esima posizione, e che segna la sua quinta settimana consecutiva nella Top 100. Il suo progetto discografico si piazza tra titoli di peso come Taxi Driver di Rkomi e Futuri Possibili di Franco126; la classifica è guidata da Fabri Fibra che debutta al primo posto con il suo album ‘Mentre Los Angeles Brucia", seguito da Bresh (Mediterraneo) e Olly (Tutta la vita). Per TrigNO è anche una piccola rivincita verso i suoi detrattori, Luca Jurman in primis che pochi giorni fa aveva criticato aspramente il suo talento musicale.

‘Spariti’ Luk3, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia e Senza Cri

Il risultato di TrigNO assume ancora più valore se confrontato con l’andamento degli altri cantanti usciti da Amici 24. Appena un mese fa, nella settimana dal 23 al 29 maggio, erano in cinque a figurare tra i cento album più venduti: Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, Senza Cri e lo stesso TrigNO. Poi, una lenta ma costante discesa.

Luk3, con il suo Diciotto, ha debuttato alla 7ª posizione (settimana 30 maggio–5 giugno) ed è sceso progressivamente fino al 60º posto (13–19 giugno), uscendo definitivamente dalla classifica nell’ultima rilevazione. Filippucci, inizialmente al 17° posto con Un’ora di follia, è precipitato fuori dalla Top 100 nel giro di tre settimane, nonostante una fanbase tra le più attive sui social.

Stesso destino per Jacopo Sol (Dove finiscono i sogni?), Antonia Nocca (Relax) e Senza Cri (Tokyo Nite), usciti di scena già a inizio giugno. Il calo generalizzato delle vendite conferma quanto sia difficile, per gli artisti emergenti, mantenere la visibilità conquistata nel programma. TrigNO, al momento, resta l’unica vera eccezione. Sarà interessante vedere se riuscirà a consolidare il suo percorso anche nei prossimi mesi.

Classifica FIMI – TOP 100: andamento ex Amici 24 (dal 23 maggio al 26 giugno 2025)

23–29 maggio 2025:

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (17°)

TrigNO – A un passo da me (22°)

Jacopo Sol – Dove finiscono i sogni? (25°)

Antonia Nocca – Relax (37°)

Senza Cri – Tokyo Nite (87°)

30 maggio–5 giugno:

Luk3 – Diciotto (7°)

TrigNO – A un passo da me (41°)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (42°)

Senza Cri – Tokyo Nite (87°)

6–12 giugno:

Luk3 – Diciotto (26°)

TrigNO – A un passo da me (71°)

Nicolò Filippucci – Un’ora di follia (79°)

13–19 giugno:

Luk3 – Diciotto (60°)

TrigNO – A un passo da me (92°)

20–26 giugno:

TrigNO – A un passo da me (62°)

Luk3 fuori classifica

