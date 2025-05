Amici 24, caos e rivolta mai vista: interviene la sicurezza L’eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale non è proprio andata giù ai tanti fan del ragazzo: protesta in piena regola fuori dagli studi Mediaset.

Continua la polemica relativa all’eliminazione del cantante Nicolò Filippucci nel corso della semifinale di Amici andata in onda lo scorso sabato. I cinque finalisti che vedremo nell’ultima puntata sono i ballerini Daniele, Alessia e Francesco, e i cantanti Trigno e Antonia. Niente da fare invece per Nicolò che ha dovuto abbandonare il talent in semifinale dopo la scelta dei giudici Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Nel suo percorso ad Amici Nicolò ha dimostrato di avere un grandissimo talento e la stessa Maria De Filippi ha tentato di rassicurarlo spiegandogli che arrivare o meno in finale poco importa, poiché è solo il talento che porterà i ragazzi ad avere poi una carriera fuori dal programma. Nonostante questo, i fan di Nicolò non hanno preso per nulla bene la sua eliminazione, tanto da scatenare una forte polemica sui social e organizzare una vera e propria protesta fuori dagli studi: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Amici 24, il web insorge per l’eliminazione di Nicolò

Al di là del pensiero dei tre giudici, chiamati a scegliere forzatamente chi salvare e chi eliminare, pare che il popolo del web abbia scelto Nicolò Filippucci come vero e proprio beniamino. E, d’altronde, il suo talento canoro è davvero indiscutibile. Dopo la sua eliminazione tantissimi fan si sono dunque riversati sui social per manifestare tutto il loro malcontento.

"Chiunque vincerà Amici verrà ricordato come colui che ha vinto l’edizione di Nicolò Filippucci perché lui è il vero vincitore! questa è la verità", si legge in un commento su X. E ancora: "Io non guarderò mai più Amici, dopo aver assistito all’eliminazione di Nicolò", "Potranno esserci altre mille edizioni di amici ma nessuno sarà mai come Nicolò Filippucci, un talento così passa una volta ogni morte di Papa", "Nicolò è il più amato dal pubblico, ovviamente non potevano lasciare che andasse in una finale in diretta con il rischio di fare il devasto al televoto e così hanno pensato bene di eliminarlo quando ancora potevano manipolare l’andamento della gara".

Amici 24, caos e rivolta mai vista fuori dagli studi

Dalle ultime indiscrezioni (non confermate) pare che oltre ai tantissimi commenti sui social, molti fan di Nicolò si siano incontrati anche fuori dagli studi Mediaset per mettere in atto una vera e propria protesta. Un gesto di grandissimo affetto nei confronti di Nicolò che avrebbe però costretto la sicurezza a intervenire per chiedere ai ragazzi di allontanarsi. Il grande caos generato molto probabilmente non servirà a cambiare le sorti del cantante all’interno del programma, ma certamente non potranno che far enormemente piacere a un artista che sogna un grande pubblico davanti al quale potersi esibire. I fan di Nicolò sono già tanti e indubbiamente non potranno che aumentare nel corso della sua carriera (con o senza finale di Amici).

