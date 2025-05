Amici 24, chi merita di vincere la finale? La sfida tra Alessia, TrigNo e Francesco. Il sondaggio Cinque finalisti, un solo vincitore: chi conquisterà il pubblico nella serata conclusiva di Amici 2025? Vota il tuo preferito nel sondaggio di Libero Magazine.

Anche questa edizione di Amici sta per giungere al capolinea. Dopo mesi di sfide, esibizioni, emozioni e lacrime, il talent show condotto da Maria De Filippi si prepara a celebrare la sua attesissima finale, in diretta domenica 18 maggio dalle ore 21 circa su Canale 5.

Amici 24: chi vincerà la finale? Il Sondaggio

Sei i finalisti rimasti in gara, tra cantanti e ballerini, ognuno con il proprio stile, la propria storia e una grande voglia di vincere. Ma solo uno di loro alzerà la coppa. Chi sarà? Ma soprattutto: chi vorreste vedere vincere? Ditecelo votando nel sondaggio che trovate alla fine dell’articolo!

Antonia

Antonia Nocca, napoletana classe 2005, giovane si, ma la sua voce ha catturato subito l’attenzione del pubblico, e la sua precisione nelle performance lo ha conquistato definitivamente. Si è distinta anche per la presentazione di alcuni inediti piuttosto validi, come "Giganti" e "Dove ti trovi tu". Sorprende quando riesce ad emozionare ed arrivare al cuore del pubblico, con canzoni dalle atmosfere romantiche e senza tempo, ma non per questo non è in grado di portare a casa anche pezzi più dance. Chissà se sarà proprio lei a trionfare. Votate Antonia se credete che sia lei la vincitrice ideale.

Alessia

Una dei più quotati per la vittoria. Alessia Pecchia nasce in provincia di Latina nel 2001, è specializzata in ballo latino americano. Studia ingegneria all’università, ma segue la sua passione per la danza. Ricordiamo che tra i suoi molteplici talenti figura anche un riconoscimento come campionessa del mondo WDSF nella categoria solo femminile adulti. La giovane soffre inoltre di tigna, condizione che non le ha impedito di inseguire i suoi sogni e il suo sorriso. La sua grande energia basterà per farle sollevare la coppa di Amici? Votatela nel sondaggio.

Daniele

Nato nel 2007 e originario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Daniele Doria si è da subito distinto come uno dei ballerini più di talento dell’ultima edizione di Amici. Sicuramente è stato tra i concorrenti che più di tutti ha portato in scena non solo i suoi punti di forza, ma anche le sua debolezze, per cercare di usarle a proprio vantaggio. Un percorso non facile, ma in cui Daniele ha messo tutto se stesso. Ora i suoi fan si chiedono se riuscirà ad arrivare alla vittoria di Amici. Fate il tifo per lui nel nostro sondaggio.

Francesco

Francesco Fasano, originario di Brindisi, dove è nato nel 2000, fin da piccolo si è dedicato alla danza, tanto da trasferirsi a 14 anni in Svizzera, per frequentare la famosa Balletschule Theatre Basel, studiando il balletto classico e quello contemporaneo. Ha girato diverse nazioni europee per studiare e lavorare nell’ambito della danza, ad esempio Germania, Repubblica Ceca e Francia. Ora è ad un passo dalla vittoria di Amici. Pensi possa farcela? diccelo nel sondaggio qui sotto.

TrigNo

Ha rischiato ripetutamente di esser eliminato, ma in qualche modo con il suo carisma è sempre riuscito a cavarsela. Il suo vero nome è Pietro Bagnadentro e viene da Asti, dove è nato 23 anni fa. Influenzato dalla mamma pianista, fin da piccolo ha dimostrato una grande propensione per la musica, anche se non ha mai rinnegato di amare particolarmente anche il calcio, sport che ha abbandonato a causa di un infortunio. Ora il giovane probabilmente si chiede se riuscirà a rifarsi vincendo Amici. Il suo successo "Maledetta Milano" è anche brano più conosciuto, ma basterà a farlo vincere? Votatelo nel sondaggio.

Chi la spunterà, dunque? Sarà una voce a conquistare il cuore del pubblico o la potenza della danza? Antonia, Alessia, Daniele, Francesco o Trigno? Ditecelo votando nel sondaggio qui sotto.

