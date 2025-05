Alberto Matano frena su Domenica In, ma la Rai ha un piano. La svolta 'corale' con De Martino e Fialdini Matano risponde all’investitura ricevuta dall’amica: “L’erede di Mara, al momento, è Mara”. Ma all’orizzonte c’è una Domenica In ‘corale’ a cui prenderà parte.

Fonte: RaiPlay

Alberto Matano risponde a Mara Venier dopo l’investitura ricevuta dalla conduttrice riguardo alla futura conduzione di Domenica In. Il timoniere de La Vita in Diretta, indicato da ‘Zia Mara’ come suo possibile erede (con De Martino), per il momento preferisce mantenere il profilo basso e si smarca dalle voci di ‘mercato’ che lo segnalano come possibile opzione alla guida del contenitore domenicale di Rai1.

Alberto Matano a Domenica In, la risposta a Mara Venier

Le voci su Alberto Matano a Domenica In non sono recenti. Già lo scorso inverno ne abbiamo scritto a più riprese, perché effettivamente il conduttore di Catanzaro rientra nella short-list dei papabili successori di Mara Venier stilata da tempo dai vertici Rai. Matano, infatti, avrebbe tutte le doti necessarie a prendere possesso della domenica pomeriggio di Rai 1: è un volto noto al grande pubblico, ha l’empatia necessaria a gestire interviste con personaggi vip e, soprattutto, ha accumulato un buon bagaglio di esperienza live alla guida de La Vita in Diretta, cosa fondamentale per gestire uno spazio lungo e complesso come quello di Domenica In. A rilanciare la sua candidatura è stata proprio Mara Venier, che ieri nel corso di un’intervista al festival della Tv di Dogliani ha detto: "Il mio successore potrebbe essere Alberto Matano, se vogliamo parlare di un taglio giornalistico e di interviste. Stefano De Martino? E’ bravissimo ed è cresciuto tantissimo, si fa voler bene. Non si è montato la testa ed ha avuto un grandissimo successo. Potrebbe fare una ‘Domenica In’ veramente rivoluzionaria cambiando tutto".

Tirato in ballo dall’amica Venier, però, Alberto Matano si è sfilato dai discorsi di mercato. E proprio da Dogliano, questo pomeriggio, ha risposto a chi gli chiedeva di un suo possibile futuro al timone di Domenica In: "L’erede è qualcuno che arriva dopo che qualcuno non c’è più. Mi pare che Mara Venier sia qui tra noi pronta a fare una nuova domenica, quindi non vedo il bisogno di eredi. L’erede di Mara, al momento, è Mara".

Domenica In, l’edizione corale con Matano, De Martino e Fialdini

Caso chiuso? Non del tutto. In realtà la prossima edizione di Domenica In vedrà ancora al timone Mara Venier, ma sarà organizzata in un format del tutto diverso rispetto al passato. La conduttrice veneta, infatti, ha chiesto e ottenuto dai vertici Rai di rivedere la formula della prossima stagione, svolando verso una edizione ‘corale’ in cui diversi conduttori/amici la affiancheranno nei vari blocchi della trasmissione. Una svolta, questa, voluta da Mara anche per togliersi l’intero peso del programma dalle spalle in un momento della sua vita privata abbastanza complicato, visti i problemi di saluti che sta affrontando suo marito Nicola Carraro. Matano, quindi, potrebbe senz’altro essere uno dei co-conduttori arruolati per affiancare la Venier. Nella lista di possibili opzioni c’è anche Francesca Fialdini, che da anni segue Domenica In con il suo Da Noi a Ruota Libera (con buoni risultati di share). E infine Stefano De Martino, l’enfant prodige della Rai che – dopo Affari Tuoi – potrebbe vivere un’annata come co-conduttore di Domenica In per consacrarsi definitivamente presso il grande pubblico in vista della probabile conduzione del Festival di Sanremo 2027.

