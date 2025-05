Mara Venier litiga con giornalista: "Mi hai fatto il trappolone" Mara Venier durante il festival della tv non ha voluto rispondere a una domanda su Milly Carlucci e Maria De Filippi, scatenando il pubblico sui social.

Nonostante fosse provata da un’influenza, Mara Venier non ha voluto rinunciare alla partecipazione al Festival della TV di Dogliani. La popolare conduttrice ha deciso comunque di essere presente per non deludere il suo affezionatissimo pubblico, dimostrando ancora una volta il suo attaccamento al mestiere e, soprattutto, alle persone che la seguono da decenni. Accolta con grande calore, è salita sul palco dopo una breve ma sentita introduzione di Stefano De Martino. "C’è una mia grande amica dietro le quinte", ha detto l’ex ballerino di Amici, oggi conduttore a sua volta, "una donna che è anche una vostra grande amica. La zia è arrivata!". Le sue parole hanno scatenato una vera e propria ovazione per la regina di Domenica In, che tornerà anche il prossimo anno nonostante avesse garantito che questa sarebbe stata la sua ultima edizione.

Mara Venier e la lite per la domanda su Milly Carlucci e Maria De Filippi

Sul palco, Mara ha salutato il pubblico con il consueto sorriso e ha subito iniziato a dialogare con il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti. L’incontro avrebbe dovuto avere i toni rilassati di una piacevole conversazione tra amici come accade in queste rassegne estive. Tuttavia, a un certo punto il clima si è fatto più teso, quando Malaguti ha chiesto: "Chi butteresti giù dalla torre, Milly Carlucci o Maria De Filippi?". La Venier ha reagito con fermezza e ironia, rispondendo: "Se pensi di farmi i trappoloni, hai proprio sbagliato persona. Con me non attaccano. Ma che domande sono queste? Secondo te io ti rispondo Maria De Filippi? Mi meraviglio di te".

Per uscire dall’angolo, Mara ha rilanciato con una contro-domanda, ribaltando la situazione: "Allora te la faccio io una domanda: tu chi butteresti, Feltri o Sallusti?". Malaguti ha colto la sfida e ha risposto prontamente: "Questa è una bella domanda, ma ti dico Sallusti, senza difficoltà. Io rispondo sempre alle domande". Ma la Venier ha voluto chiudere il discorso: "Io non sono venuta qui per litigare. Ho la febbre, ho preso un treno da Milano solo per incontrare il mio pubblico che mi vuole bene. Non sono qui per farmi dei nemici".

Il botta e risposta ha subito fatto il giro dei social, dove in molti hanno applaudito la spontaneità della conduttrice. Schietta, autentica, e sempre fedele a sé stessa, Mara Venier ha ribadito ancora una volta il motivo per cui è amata da generazioni di italiani. D’altro canto invece sono stati molti a criticare il modo in cui il giornalista avesse cercato la polemica gratuita invece di approfondire con un’intervista la carriera dell’icona televisiva seduta al suo fianco.

