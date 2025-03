Mara Venier, il marito Nicola Carraro in sedia a rotelle. Il post social e la reazione (dolcissima) della conduttrice Il consorte della conduttrice ha pubblicato una foto su Instagram, destando preoccupazione tra i fan. Poi la spiegazione e il commento dolce della 'zia d'Italia'.

Un post del marito di Mara Venier, Nicola Carraro, allarma i fan sui social. Il noto produttore cinematografico, infatti, è tornato a pubblicare online sulla sua pagina Instagram dopo diversi giorni. Ma nell’immagine condivisa online, Carraro è apparso estremamente dimagrito e per giunta in sedia a rotelle. Per fortuna però il consorte della conduttrice ha subito spiegato il motivo, con una didascalia esplicita sotto la foto, che sembra aver tranquillizzato (almeno per ora) i fan della coppia. E anche Mara Venier è intervenuta sotto il post, per dare a Nicola, via social, un augurio dolcissimo e davvero speciale. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Mara Venier, il post in sedia a rotelle del marito Nicola Carraro

Dopo giorni di silenzio social, il marito di Mara Venier è tornato a postare su Instagram. Nicola Carrato, noto produttore cinematografico italiano, ha infatti condiviso una foto in cui appare smagrito, oltre che seduto in sedia a rotelle. Lo scatto ha fatto subito il giro del web, alimentando strane ipotesi e una certa preoccupazione, ovviamente, tra i follower. Ma la spiegazione è arrivata dallo stesso Carraro, che sotto il post social si è affrettato ad aggiungere una didascalia.

"Buon giorno amici", ha scritto il produttore, "sono passati 107 giorni dall’inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo". E a chi gli ha chiesto il motivo esatto della sedia a rotelle, Carraro ha risposto: "Non cammino dal dolore". Dunque il marito della Venier continua a lottare contro condizioni di salute proibitive, una situazione a cui aveva già accennato lo scorso dicembre, parlando di "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni".

Il messaggio social (dolcissimo) di Mara Venier

Carraro si è anche dovuto traferire a Milano, da Roma, per essere seguito da un’equipe medica di professionisti. "Ora sto molto meglio, faccio fisioterapia", ha aggiunto nel suo messaggio social, "ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano. E sono qua. Bene ragazzi allora in alto i cuori, tra un po’ torno in pista. Non vi preoccupate".

Sotto il post del produttore, ovviamente, sono piovuti commenti di supporto e di affetto. Compreso quello della consorte Mara Venier, che in modo sobrio ha commentato semplicemente "Amore", sotto la foto di Nicola in sedia a rotelle. Insomma, la salute è claudicante ma i problemi non sembrano gravi, al momento. E speriamo che Nicola e Mara ci tengano aggiornati sull’evoluzione del recupero del produttore. Da parte nostra, non possiamo fare altro che incrociare le dita.

