Stefano De Martino confessione hot: "Lo abbiamo fatto insieme nei camerini" Stefano De Martino ospite del podcast condotto dal suo amico Marcello Sacchetta confessa di aver fatto sesso nei camerini.

Sembrava solo una battuta maliziosa riportata dai siti di gossip nel gennaio 2024, quando portali come Dagospia avevano fatto circolare voci sulle presunte "avventure" di Stefano De Martino nei camerini. Ma ora, a distanza di un anno e mezzo, arriva la conferma – o almeno una confessione ironica ma sorprendentemente esplicita – dalla voce del diretto interessato. Il conduttore di Affari Tuoi è stato ospite del podcast dell’amico Marcello Sacchetta, con cui ha condiviso un lungo passato da ballerino e performer. Ed è proprio tra risate, complicità e giochi da "verità o penitenza" che De Martino ha vuotato il sacco.

Stefano De Martino e la confessione hot sui camerini

Durante una partita a "Non ho mai", i due amici si sono ritrovati tra le mani un bigliettino con la frase: "Non ho mai fatto l’amore nei camerini". A quel punto, la reazione è stata immediata e rivelatrice: tra una risata e l’altra, De Martino ha alzato idealmente il calice e ha ammesso: "Qui voglio vedere anche te. Ok, bevo. Tra l’altro l’abbiamo fatto assieme…". Una frase che ha lasciato spiazzati gli ascoltatori, ma che conferma, tra le righe, quel clima di disinibizione e goliardia che spesso caratterizza la vita dietro le quinte dello spettacolo.

"Passavamo le giornate assieme – ha raccontato De Martino – una cosa tira l’altra, un caffè, due chiacchiere, e alla fine l’abbiamo fatto io e lui. Gli amici veri si vedono nel momento del bisogno, che fai? Una mano non gliela dai?". Il tutto detto con tono scherzoso, ma con quell’ironia pungente che ha sempre contraddistinto lo showman partenopeo. Poi ha cercato di stemperare: "Spostiamola all’estero, così togliamo l’imbarazzo… Comunque una volta almeno mi ricordo che è successa una mezza cosa".

Ma l’aneddoto hot non è l’unico aspetto curioso emerso dalla chiacchierata. De Martino ha anche riflettuto su come è cambiato nel tempo il suo modo di vivere gli spazi lavorativi. "I camerini per me erano come una casa – ha spiegato – ci stavo più che a casa mia. Avevo tutto lì: vestiti, scarpe, materiale per le prove… e infatti all’inizio ero disordinatissimo, sembrava un dormitorio adolescenziale". Oggi, invece, ammette di essere diventato "insospettabilmente ordinato": meno oggetti, tutto selezionato e in ordine.

Stefano si mostra ancora una volta spontaneo e aperto con il pubblico, sicuramente una delle doti migliori messe in scena anche durante la conduzione di Affari Tuoi che si dimostra il programma più visto sul piccolo schermo. Le registrazioni continueranno fino al prossimo 12 giugno prima della pausa estiva.

