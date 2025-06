Palinsesti Rai, le novità del dayime: Mara Venier arruola Corsi a Domenica In, Timperi in coppia con Cardinaletti Confermati nella nuova stagione volti di punta come Antonella Clerici, Alberto Matano e Marco Liorni. Mentre Fialdini e Balivo tirano decisamente un sospiro di sollievo.

Con la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, ecco svelata una nuova stagione televisiva ricca di conferme (e sorprese), nonostante le difficoltà e rigidità organizzative evidenziate dallo stesso direttore Angelo Mellone durante la conferenza ufficiale di oggi. A farla da padrone sarà la solita Mara Venier, nel weekend, con l’aiuto di un volto apprezzato come quello di Gabriele Corsi. Mentre il re delle gaffe Tiberio Timperi sarà affiancato a Unomattina News da Giorgia Cardinaletti, perfetta per controbilanciare con la sua professioanlità. E poi ci saranno conferme eccellenti e attesissime, come quella di Caterina Balivo a La Volta Buona, o Antonella Clerici con il suo È sempre mezzogiorno. Per non parlare del collaudatissimo Matano a La Vita in Diretta, o di Pino Insegno e Marco Liorni. Ma scopriamo meglio qui sotto tutti i dettagli, e le novità, del palinsesto Rai del daytime.

Palinsesti Rai, il daytime riparte da Timperi e Cardinaletti

Partiamo forte con la grande novità che riguarda Unomattina News. Alla conduzione andrà Tiberio Timperi, amato e apprezzatissimo conduttore, che a partire dall’8 settembre darà il buongiorno ai telespettatori con uno show più fresco, leggero, ma di comprovata qualità. Al suo fianco verrà inserita la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, che avrà anche il compito (è già chiaro) di ‘navigare’ tra le probabili gaffe a cui Timperi ci ha abituati.

Restano poi confermati, oltre al programma capitanato da Timperi e Cardinaletti, altri capisaldi del mattino Rai, come Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie Italiane con Eleonora Daniele ed È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Tutti show di sicuro successo, che continuano a soddisfare i piani alti in termini di ascolti. E quindi si sono meritati una riconferma che in realtà, come ovvio, non era mai stata veramente in dubbio.

Il sabato pomeriggio e il weekend, format rinnovati e la conferma Venier

Quanto al sabato pomeriggio, il palinsesto Rai si arricchisce di ottime novità. Dal 4 ottobre, infatti, debutterà su Rai1 Bar centrale, condotto da Elisa Isoardi. Programma che proverà a raccontare l’Italia attraverso storie di attualità e personaggi iconici, con un approccio fresco e coinvolgente. Sempre il sabato, ma a partire dal 13 settembre alle 17.10, tornerà poi Ciao Maschio, format ormai classico condotto da Nunzia De Girolamo.

E nel sabato pomeriggio di Rai2, dal 18 ottobre alle 14 (e in replica la domenica alle 8.30) verrà confermato Playlist. Che tra l’altro si sdoppierà in due momenti inediti, con protagonisti Gabriele Vagnato, Federica Gentile e una new entry.

La domenica pomeriggio di Rai 1 sarà invece il regno, forse per l’ultimo anno, di Mara Venier. Che tuttavia, nel 50esimo anniversario del programma, verrà affiancata per la prima volta dal collega Gabriele Corsi. Mentre su Rai 3 arriveranno Il Provinciale, con Federico Quaranta, e poi Musica Mia e Caffè Italia con Greta Mauro e Pino Strabioli.

Lo ‘zoccolo duro’ del daytime, da Matano a Caterina Balivo

Passando poi ad altri nomi storici, resteranno nel daytime Rai Alberto Matano, con La Vita in Diretta, così come Caterina Balivo e la sua apprezzatissima La Volta Buona.

Nel preserale arriverà invece Reazione a Catena con Pino Insegno, che farà compagnia ai telespettatori fino al 5 ottobre, per poi lasciare il posto a L’Eredità condotto da Marco Liorni dal 6 ottobre. Che tra l’altro dovrebbe essere il prescelto per lo show di Capodanno Rai, come anticipato pochi giorni fa da Giuseppe Candela: "Per il conto alla rovescia Rai Uno ha scelto ancora una volta Marco Liorni…Dopo il grande successo sarà ancora una volta il volto de L’Eredità a condurre L’Anno che verrà".

Approvato, dopo qualche tentennamento, anche il ritorno di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. E pure l’approfondimento manterrà la sua centralità con programmi come Tv Talk condotto da Mia Ceran, che tornerà il sabato pomeriggio su Rai3.

Un’offerta Rai che guarda al futuro (senza dimenticare la tradizione)

Insomma, nonostante le sfide e la competizione agguerritissima con Mediaset e Nove, il palinsesto Rai del daytime sembra conservare un insieme di proposte variegate, leggere, ma di assoluta qualità, che certamente daranno del filo da torcere ai competitor. Restano poi in sella nomi fondamentali per Viale Mazzini, come Mara Venier (nonostante le difficoltà familiari), Antonella Clerici, il collaudatissimo Alberto Matano, e poi Pino Insegno e Marco Liorni. Per non parlare della professionale e brava Giorgia Cardinaletti, chiamata a uno sforzo notevole ma decisamente nelle sue corde.

L’obiettivo evidente, quindi, è quello di consolidare il rapporto con i telespettatori, offrendo contenuti che sappiano informare, intrattenere e raccontare l’Italia in tutte le sue sfaccettature, dalla cronaca alla cultura, dal costume alla musica. E mentre il ruolo di mattatore ‘aziendale’ resterà nelle mani di De Martino, il daytime Rai proverà a mantenere solida la base di affezionati. Con tanta professionalità, qualche volto più giovane, e un pizzico di rischio nell’affiancare conduttori meno esperti come Corsi a una regina della tv come la Venier. Ma in fondo, il futuro della televisione pubblica andrà preparato in tempo utile. E i nomi buoni, in casa, la Rai ce li ha davvero tutti. Vedremo se nella prossima stagione emergeranno.

