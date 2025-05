Rai, svolta in vista per Milo Infante ed Eleonora Daniele: i nuovi programmi (e il ruolo di Matano) Mara Venier resterà alle redini del programma per un altro anno, ma già emergono tante possibilità per il valzer delle conduzioni che avverrà in seguito.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo aver annunciato l’addio a Domenica In, proprio a inizio stagione, Mara Venier ha poi deciso di fare dietrofront scegliendo di rimanere alle redini del programma per un altro anno. Questo, però, non significa che la Rai non possa decidere di fare comunque alcuni cambiamenti per la prossima stagione televisiva, magari mettendo in atto una sorta di sperimentazione per quello che sarà poi il futuro della Rai quando Mara deciderà di lasciare definitivamente il suo contenitore della domenica pomeriggio. Le ipotesi sono già tantissime, così come i volti noti tirati in ballo: scopriamo di più.

Rai, la rivoluzione dopo l’addio di Mara Venier

Ipotizzando l’eventuale addio di Mara Venier a Domenica In, negli ultimi mesi sono emerse tantissime teorie sulla possibile riorganizzazione interna della rete pubblica, soprattutto per ciò che riguarda la conduzione dei principali programmi di intrattenimento del pomeriggio. Tra le tante possibilità, il nome più papabile per la nuova conduzione di Domenica In potrebbe essere quello di Alberto Matano, considerato dalla stessa Mara suo diretto erede. Questo passaggio toglierebbe inevitabilmente a Matano la conduzione de La Vita in Diretta, la quale secondo le ipotesi potrebbe passare a Eleonora Daniele, attualmente conduttrice di Storie Italiane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infine, con Eleonora Daniele a La Vita in Diretta, il suo programma mattutino Storie Italiane potrebbe passare a Milo Infante, attualmente impegnato con Ore 14 su Rai2, il quale avrebbe in questo modo una vera e propria promozione al primo canale della rete ammiraglia. Di recente, Infante ha smentito ai microfoni di Fanpage questa possibilità, ritenendo il suo spazio del pomeriggio imprescindibile. Tuttavia, non è escluso che in futuro le cose non possano effettivamente cambiare.

Domenica In, conduzione corale per il prossimo anno

Nonostante il dietrofront di Mara Venier, alle redini di Domenica In per un altro anno, abbia momentaneamente bloccato le tante ipotesi sulla sua sostituzione e tutto ciò che ne sarebbe derivato, non è escluso che anche nella prossima stagione televisiva la Rai non possa decidere di fare comunque sostanziali cambiamenti.

Ad oggi, basandoci sulle indiscrezioni già emerse, sappiamo che Mara andrà in onda anche quest’anno con la cinquantesima edizione di Domenica In, ma che le sue intenzioni sarebbero quelle di curare solo un segmento della trasmissione. Questo aprirebbe dunque le porte a una conduzione corale del programma, con una stagione 2025-2026 pensata proprio come territorio di sperimentazione per la Domenica In del futuro.

Cosa possiamo aspettarci allora per la prossima stagione televisiva? Sottolineando che per avere certezze bisognerà attendere l’annuncio dei palinsesti che avverrà il prossimo luglio, per il momento possiamo ipotizzare una Domenica In con Mara Venier e un collega al suo fianco. Ecco che tra i nomi più papabili ritorna dunque quello di Alberto Matano, al quale però potrebbero aggiungersi (tra le mille ipotesi) anche i nomi di Stefano De Martino, Francesca Fialdini, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Nel caso in cui la scelta ricadesse proprio su Matano, il passaggio di Eleonora Daniele a La Vita in Diretta, ipotizzato in precedenza, potrebbe effettivamente prendere forma, e con lei anche la catena di nuove conduzioni già ipotizzate per il futuro. Insomma, al momento tutto è ancora possibile ma ciò che è ormai certo è l’intenzione della Rai di proporre agli spettatori grandi novità. Se ora, o in futuro, si vedrà.

Potrebbe interessarti anche