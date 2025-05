Stefano De Martino, svolta in amore: il gesto per la nuova fidanzata (c’entra il suocero) Il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, non sarebbe più single e, stando a un'indiscrezione, avrebbe già conosciuto il padre di Angela Nasti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Da diverse settimane, ormai, le fan più accanite, hanno capito che Stefano De Martino, potrebbe non essere più single (nonostante lui continui a professarsi tale). Si vocifera, infatti, che stia frequentando Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e che i due stiano facendo le cose lontano da occhi indiscreti. Tuttavia, un’indiscrezione delle ultime ore, lanciata dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha rivelato che la relazione tra i due starebbe procedendo più che bene e che lui avrebbe compiuto un gesto importante. Dunque, non sembrerebbe affatto un semplice flirt per De Martino, anzi, la cosa potrebbe essere serie. Ma vediamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, il gesto per la nuova fidanzata: cos’ha fatto

Stefano De Martino sarebbe di nuovo innamorato e, nonostante il conduttore di Affari Tuoi non abbia ancora confermato (e né smentito) nulla, tutto lascerebbe intuire che sia proprio così. Da un po’ di tempo, si sussurra che si stia frequentando in gran segreto con l’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti. Di recente, Deianira Marzano, esperta di gossip, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha rivelato che una fonte l’ha informata del fatto che De Martino e Nasti, in queste ore, si troverebbero insieme a Napoli. Ma la cosa interessante, sempre stando a quanto riferito dalla fonte, è che i due sarebbero in compagnia del padre di lei: " La cosa è seria me l’ha detta una persona fidatissima", avrebbe rivelato la fonte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per il momento, né il conduttore, né l’ex tronista, ha confermato o smentito la cosa. C’è da dire però, che De Martino sa come non farsi sorprendere in dolce compagnia. Infatti, da quando il matrimonio con Belen Rodriguez è terminato, il pupillo di De Filippi non è stato beccato a baciare nessuna donna. Tuttavia, se le cose tra lui e Nasti dovrebbero andare bene, potrebbero uscire presto allo scoperto.

Angela Nasti, chi è la nuova fiamma di De Martino

Angela Nasti è una modella e influencer diventata nota nel 2019 grazie alla sua partecipazione come tronista al programma Uomini e Donne. Inizialmente conosciuta come la sorella minore dell’influencer Chiara Nasti, Angela riesce a costruire una propria carriera nel mondo dei social e della moda, diventando imprenditrice con il brand Plumeetheree, fondato insieme alla sorella. Nel 2022 annuncia anche una sua linea di abiti, Change of Angels. La sua scelta nel programma di Maria De Filippi ricade su Alessio Campoli, ma la relazione termina pochi giorni dopo, suscitando critiche e sospetti da parte del pubblico. Successivamente ha avuto brevi relazioni con i calciatori Federico Bonazzoli e Kevin Bonifazi. La storia con quest’ultimo, segnata da continui alti e bassi, si conclude definitivamente nel 2021 a causa di un presunto tradimento.

Potrebbe interessarti anche