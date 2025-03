Affari Tuoi, salta la puntata di stasera 23 marzo, De Martino si ferma ancora: il motivo Stefano De Martino si ferma ancora: oggi (domenica 23 marzo) il gioco dei pacchi lascia spazio su Rai 1 al match Germania-Italia.

Nuovo stop per Affari Tuoi. Oggi – domenica 23 marzo 2025 – il gioco dei pacchi di Rai 1 osserva un altro turno di stop. Per rivedere Stefano De Martino e i suoi pacchisti dovremo attendere domani, quando lo show tornerà regolarmente in onda nel access prime time della prima rete.

Affari Tuoi, salta la puntata di stasera 23 marzo

Stasera Affari Tuoi lascerà spazio su Rai 1 alla diretta di Germania – Italia, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Si tratta della seconda assenza ravvicinata del game show campione d’ascolti della prima rete, che già giovedì scorso aveva fatto posto agli Azzurri del calcio impegnati nella sfida d’andata contro la Nazionale tedesca. L’assenza di Affari Tuoi è certamente una brutta notizia per i tantissimi fan del gioco dei pacchi, che in questa stagione televisiva è riuscito a toccare punte d’ascolti da record (con exploit oltre il 30% di share) anche grazie alla nuova gestione di Stefano De Martino, capace di raccogliere l’eredità di Amadeus e di aggiungere alle dinamiche del format un pizzico di irriverenza e il suo tocco istrionico (apprezzatissimo dal pubblico). Sarà regolarmente in onda, invece, Striscia la Notizia, il competitor principale di Affari Tuoi, che potrebbe trarre un pizzico di vantaggio dall’assenza del game show di Rai 1, anche se la concorrenza del match della Nazionale renderà molto difficile qualsiasi tentativo di recuperare punti di share. Tornando al palinsesto di Rai 1, l’altro game show della prima rete, L’Eredità di Marco Liorni, farà da apripista alla sfida degli Azzurri, attaccando come sempre alle ore 18:45.

Germania-Italia su Rai 1: ore 20:30

Pur senza il carico di ascolti di Affari Tuoi, Rai 1 stasera – 23 marzo – si avvia ugualmente a spadroneggiare in access prime time e in prima serata. Alle ore 20.30, infatti, scatterà il collegamento dal ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund, dove la Nazionale di Spalletti sfiderà la Germania di Julian Nagelsmann nel match di ritorno dei quarti di finale di Nations League. La gara di andata, giocata giovedì scorso al ‘Meazza’ di Milano, è stata vinta dai tedeschi in rimonta con il risultato di 2-1. Dopo il ko interno gli Azzurri sono con le spalle al muro: questa sera dovranno per forza vincere con due gol di scarto per accedere alle Final Four; una vittoria italiana con un solo gol di scarto porterebbe la gara ai supplementari, mentre un pareggio o una sconfitta porterebbero inevitabilmente all’eliminazione. A raccontare Germania-Italia in diretta su Rai 1 saranno Alberto Rimedio alla telecronaca, affiancato da Lele Adani (commento tecnico), mentre a bordocampo ci sarà Tiziana Alla.

