Affari Tuoi, la Rai ferma Stefano De Martino: perché stasera salta la puntata (e Striscia ringrazia) Il game show di Rai 1 oggi - giovedì 20 marzo 2025 - si ferma per far posto alla partita di andata del quarto di finale di Nations League: Italia - Germania.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

I milioni di fan che ogni giorno si sintonizzano su Rai 1 alle 20.30 per godersi una puntata di Affari Tuoi, oggi resteranno a bocca asciutta. Stasera, giovedì 20 marzo 2025, il game show non andrà in onda. Sul primo canale della Tv di Stato, infatti, al posto del programma di Stefano De Martino, verrà trasmessa partita di andata del quarto di finale di Nations League 2024/25, che vede scontrarsi in campo Italia – Germania. Ascolti assicurati in ogni caso per la prima rete, che con lo sport farà il pieno, soprattutto perché gli altri canali non hanno contrattaccato con format di successo: Canale 5, ad esempio, manderà in onda il colossal Titanic. Calcio a parte, Affari Tuoi non è certo dietro a nessuno in fatto di share: il gioco dei pacchi raggiunge punte oltre il 30%, con più di 6 milioni di telespettatori incollati alla Tv ogni giorno, ma per questa sera, è proprio il caso di dire, lascerà il campo agli Azzurri. A beneficiare dello stop di Affari Tuoi sarà anche Striscia la Notizia. Il TG satirico di Canale 5, che nelle ultime serate ha fatto scalpore con un’inchiesta sulle presunte vincite ‘pilotate’ al gioco dei pacchi, potrebbe approfittare dall’assenza del suo competitor più ostico per guadagnare qualche punto di share dopo mesi di ascolti deludenti che, addirittura, hanno spinto Mediaset a ragionare su una sospensione momentanea del programma.

Stop ad Affari Tuoi, stasera (20 marzo) su Rai 1 c’è Italia – Germania

Affari Tuoi oggi, giovedì 20 marzo, salta il suo consueto appuntamento su Rai 1 per far posto al calcio. Alle 20.30, infatti, verrà trasmessa la partita di andata del quarto di finale di Nations League del gruppo A. In diretta dallo stadio San Siro di Milano, si scontreranno Italia – Germania, sotto l’attenta telecronaca di Alberto Rimedio e al commento tecnico di Daniele Adani, mentre a bordo campo ci sarà la giornalista Tiziana Alla. Chi passa andrà alle Finals Four e inizierà le qualificazioni mondiali a settembre nel girone da 4. La squadra sconfitta scenderà in campo a giugno nel girone da 5. Ad arbitrare la partita, la Uefa a deciso di convocare il francese François Letexier, mentre per gli Azzurri Spalletti ha convocato 25 calciatori: prima chiamata in Nazionale per il difensore classe 2002 dell’Atalanta Matteo Ruggeri (classe 2002)e per il centrocampista del Torino Cesare Casadei (classe 2003), maglia azzurra a veterani invece per Matteo Politano (convocato l’ultima volta nel novembre 2023) e Mattia Zaccagni (assente da settembre scorso).

L’elenco dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

