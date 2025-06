Amadeus, l’ora del riscatto: perché adesso si prenderà il (giusto) successo sul Nove Il conduttore ex Rai, dopo mesi altalenanti e difficili, potrebbe sfruttare una 'congiuntura' davvero unica per rilanciarsi. Ecco come mai e in che cosa consiste.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

A volte il tempismo è tutto. E questa volta Amadeus, conduttore di punta del nuovo corso su Nove, potrebbe approfittare di una ‘congiuntura estiva’ senza precedenti per rilanciarsi. Sono infatti andati ‘in ferie’ sia l’acerrimo rivale De Martino – che con Affari Tuoi ha monopolizzato la fascia di access prime time – sia Striscia La Notizia, altro colosso che ha dato del filo da torcere ad Amadeus. Il morale della favola, dunque, è che l’ex direttore artistico di Sanremo potrebbe usare queste settimane per puntare tutto su The Cage, show già apprezzatissimo sui social ma poco seguito (per ora) in tv. E chissà che stavolta Amadeus non riesca davvero a raccogliere quanto seminato. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Amadeus, prove di riscatto sul Nove (con The Cage)

L’avventura di Amadeus sul Nove prosegue, al netto di qualche batosta di troppo e una situazione, a livello di competitor, che non ha reso per niente la vita facile al presentatore. Si sapeva, dopotutto, che il trasloco verso un’emittente privata avrebbe significato un abisso, almeno all’inizio, in termini di share. E in effetti un paio di esperimenti audaci, come Suzuki Music Party e Chissà chi è, non hanno trovato il giusto pubblico. Mentre l’ottimo remake de La Corrida è servito a tenere ampiamente a galla il fuoriuscito Amadeus.

Ma adesso la storia potrebbe cambiare, dato che due dei principali rivali in access prime time sono andati in vacanza. Da una parte Affari Tuoi con Stefano De Martino, ormai vera bestia nera per Amadeus, rimpiazzato nei mesi caldi da Techetechetè. E dall’altra il campione di Mediaset Striscia La Notizia, che in questo periodo verrà sostituito da Paperissima Sprint. Il risultato quindi è chiaro: l’attuale game show di Amadeus, The Cage, resta praticamente solo in uno slot orario ancora appetibile. E potrebbe sfruttare questa ‘apertura’ per risollevare insieme morale e ascolti.

Il successo mancato di The Cage e Amadeus (nonostante i social)

Anche perché, va detto, The Cage sta riscuotendo parecchi apprezzamenti sia tra gli addetti ai lavori che tra il pubblico. In molti seguono gli spezzoni sui social, grazie anche all’ottimo lavoro fatto dall’influencer e presentatrice Giulia Salemi. Ma il punto è che il pubblico generalista, cioè quello abituato da anni al duo-polio Rai-Mediaset, ancora non ha ben registrato nell’equazione la presenza di un access prime time sul Nove. E allora resta fidelizzato, ancorato ai vecchi schemi e ai soliti canali.

Mentre i fatti mostrano che il 3% di share finora racimolato da Amadeus, con The Cage, è ben poca cosa rispetto al potenziale del programma. Per non parlare poi della bravura del conduttore. Eppure finora gli ascolti hanno punito l’ex pupillo Rai più del dovuto. E l’unica cosa che resta a lui, almeno nelle prossime settimane, è provare a dare una scossa alla situazione giocando sull’assenza dei competitor. A settembre, poi, riprenderà la solita battaglia.

