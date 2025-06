Affari Tuoi, finale da record per De Martino. Il confronto con Amadeus e il verdetto del web: “Fenomeno vero” Affari Tuoi chiude al 32,1%, e la stagione firmata De Martino supera quella di Amadeus con una media share del 27,5%. Ovazione sul web: "Che bella scoperta".

Affari Tuoi ha chiuso i battenti col botto. L’ultima puntata stagionale del game show dei pacchi su Rai 1 ha sbancato l’Auditel, conquistando 4.245.000 spettatori con una media monstre del 32,1% di share. Ma è solo l’ultimo acuto di un’edizione memorabile che ha migliorato ulteriormente gli ascolti (già ottimi) dell’era Amadeus e che ha consacrato Stefano De Martino nell’Olimpo dei conduttori televisivi.

Affari Tuoi, addio col record: il confronto tra De Martino e Amadeus

Iniziata lo scorso 7 settembre, la stagione di Affari Tuoi 2024/2025 si è conclusa ieri sera – sabato 28 giugno – con il colpaccio di Vanessa, che ha incassato 35mila euro ‘fregando’ il Dottore in un finale al cardiopalma (QUI il racconto della serata). Il 32,1% incassato ieri sera segna il record di questa edizione e migliora nettamente il dato dell’ultima puntata condotta da Amadeus, che lo scorso 1° giugno 2024 ottenne il 25,3% di share (ma con più spettatori davanti alla tv: 4.579.000).

In totale, lo show dell’access prime time è andato in onda con 260 puntate (più due speciali in prima serata), registrando una media finale del 27,5% di share, in netta crescita (+2,9%) rispetto all’ultima edizione timonata da Amadeus. I numeri parlano chiaro: siamo davanti a un successo di pubblico clamoroso, che ha reso Affari Tuoi il fenomeno televisivo dell’anno, capace di spazzar via qualsiasi tipo di concorrenza.

La consacrazione di Stefano De Martino

Ieri sera De Martino – visibilmente emozionato – ha dato appuntamento a tutti al prossimo 7 settembre. Lo show dei pacchi, dopo la sosta estiva, riaprirà i battenti con formula invariata e ovviamente sempre col conduttore napoletano al timone. Quella appena conclusa, infatti, è stata la stagione della consacrazione per De Martino, che lo scorso settembre è partito circondato dai dubbi a causa dell’ingombrante eredità lasciatagli da Amadeus.

Col senno del poi, quelle incertezze si sono rivelate totalmente ingiustificate. De Martino è riuscito a calarsi alla perfezione nel format sin dalle primissime puntate, dandogli il proprio marchio e senza provare a scimmiottare la conduzione di Amadeus. La sua formula di Affari Tuoi è stata meno istituzionale ed ‘educata’ rispetto a quella di ‘Ama’, ma più scoppiettante e imprevedibile. Una sorta di show corale quotidiano che sin da subito ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

L’amore dei social per De Martino

Si vede quanto De Martino sia piaciuto alla conduzione di Affari Tuoi dando un’occhiata alle reazioni del web dopo l’ultima puntata stagionale del programma. La timeline di ‘X’, infatti, è stata inondata da messaggi dei fan dello show, che però stavolta non hanno commentato solo le gesta del concorrente di turno, ma hanno idealmente applaudito De Martino nell’ultima passerella stagionale sulla prima rete.

C’è chi ha scritto: "Vero e unico fenomeno della stagione tv, il format e Stefano De Martino", oppure: "Che bella scoperta che è stata Stefano De Martino", e ancora: "Allegria, spensieratezza e spontaneità grazie Stefano De Martino". E infine, c’è chi ha ammesso: "Devo dire che inizialmente ero scettica, credevo che sarebbe stato difficile pensare a questo programma senza la conduzione di Amadeus, ma De Martino è stata una bellissima scoperta, per me la migliore edizione di #AffariTuoi. Ti aspettiamo a settembre insieme a Gennarino".

