"Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile": l'indiscrezione e la decisione su Affari Tuoi Roberto Alessi lancia la ‘bomba’ sul conduttore, che potrebbe abbandonare definitivamente Rai 2 per dedicarsi solo alla prima rete tra Affari tuoi e serate evento.

Da mesi ormai Stefano De Martino è l’uomo televisivo del momento. Dal successo oltre le aspettative di Affari Tuoi su Rai 1 al boom di Stasera tutto è possibile su Rai 2, il conduttore di Torre Annunziata è diventato il volto di punta della tv pubblica e ha superato a pieni vuoto l’esame dalla successione di Amadeus. Ora, però, sarebbe in arrivo una nuova svolta nella sua carriera che lo porterà a una mossa inaspettata che, probabilmente, deluderà parte dei suoi fan. Ecco di cosa si tratta.

"Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile": il rumors

Il rumors arriva da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha svelato quella che sarebbe la decisione presa da De Martino riguardo al programma che l’ha reso celebre al grande pubblico: "Mi danno per certo che Stefano De Martino con il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a Stasera Tutto è Possibile", ha scritto Alessi sul sito Mowmag, svelando poi il motivo che avrebbe l’ex fidanzato di Belen a mollare STEP: "In pratica segue la stessa strada che aveva fatto Amadeus che con Stasera Tutto è Possibile. Aveva avuto un successo personale strepitoso, ma poi ha pensato bene di mollare il colpo e dedicarsi solo a Rai 1. Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai".

De Martino 2025/2026: Affari Tuoi e serate evento (solo su Rai 1)

In realtà, secondo voci consolidate provenienti da Viale Mazzini, Stasera tutto è possibile nella prossima stagione televisiva traslocherà su Rai 1, ma Alessi sembra convinto del fatto che De Martino dirà addio al feel-good-show ereditato da Amadeus nel 2019 e portato quest’anno a picchi record di share per la seconda rete: "Per lui si aprono altri progetti" – ha aggiunto il giornalista – ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027. Per cui, per l’anno prossimo lo vedremo solo nella trasmissione dei pacchi e probabilmente in qualche prima serata, o eventi straordinari. Qualcuno già ipotizza anche il programma di Capodanno che è sempre molto gratificante per i conduttori di Rai uno". L’ipotetico addio di De Martino, ovviamente, sarebbe una pessima notizia per gli amanti di STEP, che nel corso degli ultimi 5 anni è diventato uno show iconico soprattutto sul web con una folta e appassionata schiera di fan. "È una buona notizia? Per qualcuno no: mai lasciare la vecchia strada per la nuova. È un consiglio dettato solo dalla paura? O dal buon senso? In ogni caso, Stefano De Martino è ormai il numero uno della televisione, certo, ci sono molti conduttori come lui, professionisti di lungo corso, ma lui ha tutto: gioventù, bellezza, simpatia, creatività. In più sa pure cantare, ballare, condurre. Ma mi aggiungono una cosa fondamentale: studia, si prepara, non lascia nulla al caso il tutto condito da una dose di educazione senza pari".

