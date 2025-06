Gerry Scotti evita i 'pacchi' di De Martino: salta la strategia anti-Affari Tuoi di Mediaset Il conduttore dice no allo spostamento de La Ruota della Fortuna in access prime time: il format resta al preserale, ma Scotti potrebbe sfidare De Martino con The Wall.

Gerry Scotti ha appena lasciato il ruolo di giudice a Tu sì que vales, ma resta uno dei volti di punta di Mediaset. Il conduttore pavese è pronto a tornare protagonista su Canale 5 con La Ruota della Fortuna, storico format lanciato da Mike Bongiorno tra gli anni ’80 e ’90, e rilanciato proprio da Scotti nell’attuale stagione televisiva. Tuttavia, sul futuro del programma si era affacciata una possibile novità: il cambio di orario.

Gerry Scotti, no allo spostamento in access prime time de La Ruota della fortuna

Da settimane si vocifera di un possibile trasloco de La Ruota della Fortuna nella fascia dell’access prime time, come programma alternativo a Striscia la Notizia. Una mossa strategica nei piani di Cologno Monzese, ma che avrebbe incontrato una netta opposizione proprio da parte di Gerry Scotti.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il conduttore sarebbe stato irremovibile: per lui, La Ruota della Fortuna non si adatta al pubblico delle 20.30. L’orario ideale resta quello preserale, dove tra settembre 2024 e gennaio 2025 il quiz ha ottenuto ottimi risultati, con una media di share superiore al 21%, tenendo testa a L’Eredità di Liorni su Rai 1. Alla base della decisione di Scotti ci sarebbe anche la consapevolezza di dover competere, in caso di cambio orario, con la corazzata Affari Tuoi, leader incontrastato della fascia, che da mesi riscuote ascolti stellari sotto la guida di Stefano De Martino.

The Wall possibile soluzione per l’access prime time

Tramontata, dunque, l’ipotesi di vedere La Ruota della Fortuna in access prime time, per Mediaset rimane insoluto il dilemma sul programma da portare in quella fascia oraria in alternanza con Striscia la Notizia. La soluzione potrebbe arrivare dallo stesso Gerry Scotti. Sempre DavideMaggio, infatti, rivela che il conduttore lombardo avrebbe già proposto a Mediaset di (ri)lanciare The Wall.

Il game show, ispirato a un format americano, è andato in onda per tre stagioni nel biennio 2017-18: la prima e la terza in fascia preserale, la seconda in prima serata con quattro puntate speciali. Un’ipotesi, questa, che permetterebbe a Scotti di stazionare su Canale 5 per metà stagione con due programmi consecutivi, dal preserale all’access prime time.

