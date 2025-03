Striscia La Notizia a rischio chiusura, voce bomba su Mediaset: “Nuovo programma di Maria De Filippi” Svolta epocale a Mediaset: Maria De Filippi rimpiazza Striscia La Notizia. "Nuovo format in arrivo", la voce clamorosa

Dopo quasi 40 anni, Striscia La Notizia potrebbe chiudere i battenti. Le voci della chiusura del tg satirico di Antonio Ricci erano iniziate a circolare già alcuni mesi fa quando Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa del palinsesto Mediaset del 2025 aveva parlato di un periodo di stanca che stava attraversando il programma: "È innegabile che oggi Striscia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede", erano state le sue parole. Nonostante i tentativi di rinnovamento e i cambi alla conduzione, non c’era mai stato un divario tanto netto tra "Striscia La Notizia" e "Affari tuoi" con Stefano De Martino ormai re incontrastato dell’access time e il programma di Canale 5 sempre più in difficoltà. Ora Mediaset è però pronta a correre ai ripari: ecco il piano di Piersilvio Berlusconi.

Maria De Filippi rimpiazza Striscia La Notizia: in arrivo un nuovo programma?

Possibile sostituzione in casa Mediaset: sulla rete cala l’ombra di un cambiamento non indifferente che riguarda il tg satirico di Antonio Ricci. Stando ad un’ultima indiscrezione lanciata da TvBlog, i vertici Mediaset avrebbero chiesto aiuto a Maria De Filippi per un nuovo format che potrebbe sostituire Striscia La Notizia. La conduttrice però metterebbe a disposizione solo lo studio e il team della sua società di produzione, la Fascino, senza andare in video come nel caso di Temptation Island. Le puntate zero del nuovo programma potrebbero essere registrate già prima di Pasqua.

L’ipotesi di Paolo Bonolis alla conduzione

Per la conduzione si pensa invece a Paolo Bonolis che si sposterebbe così dalla fascia del preserale a quella dell’access. C’è però un ma. Paolo Bonolis potrebbe trovarsi frenato dall’andare contro Stefano De Martino nei cui confronti ha espresso parole di stima tanto da definirlo un suo erede.

Dall’altra bisogna tener presente che in questi anni il conduttore di Avanti un altro ha sempre chiarito di essere alla ricerca di nuovi stimoli tanto da ritenere urgente una pausa per poter pensare ad altri progetti. In un’intervista di qualche tempo fa Bonolis aveva però chiarito che le proposte di nuovi format da parte di Mediaset non erano mancate ma che aveva rifiutato in quanto non si trattava di programmi suoi ma ideati da altri.

Quel che è certo è che Striscia La Notizia ha bisogno più che mai di un periodo di pausa e l’avvento di un nuovo programma potrebbe essere una mossa strategica per Mediaset volta a rivitalizzare quella fascia oraria.

