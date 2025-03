Amici 24, pagelle: Nicolò (9) fa emozionare Amadeus (8), Alessandra Celentano porta le prove (7), Debora Lettieri sulla difensiva (5) Promossi e bocciati della prima puntata del serale di Amici 24 finita con le eliminazioni di Asia e Vybes

Finalmente sabato 22 marzo 2025 parte il serale di Amici 24. Maria De Filippi inizia con la presentazione dei nuovi giudici: una conferma dall’anno scorso, Cristiano Malgioglio, e due new entry: Elena D’Amario e Amadeus.

Poi si parte con una manche a eliminazione diretta che vede la squadra Zerbi-Cele contro quella dei Cucca-Lo. A vincere è la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che mandano in sfida Francesco, il primo a rientrare in gara, Luk3 e Asia. A uscire è la giovanissima ballerina di hip hop che è la prima eliminata del serale di Amici 2025.

Subito dopo è il momento della sfida tra prof a tema "icona femminile". Lorella Cuccarini interpreta Jennifer Lopez, Alessandra Celentano Marylin Monroe, e Anna Pettinelli addirittura Lady Gaga. A vincere è l’iconica Lorella Cuccarini.

Subito dopo lo scontro è tra gli Zerbi-Cele e la squadra di Anna Pettinelli e Debora Lettieri. Nella prima sfida il punto va alle Petti Letti, il secondo lo vince Chiara per gli Zerbi Cele e tra Trigno e Chiamamifaro ad avere la meglio è la cantante bergamasca. I due prof vincenti mandano in sfida Trigno, Raffaella e Francesca. Il primo a essere salvato è Trigno, mentre a finire al ballottaggio finale è Francesca.

Poi spazio all’ospite comico Alessandro Siani.

Terza manche ancora Zerbi-Cele contro Petti-Letti. Il guanto di sfida lanciato da Zerbi, tra Jacopo Sol e Nicolò viene vinto dal cantante di Anna Pettinelli, che poi fa cantare Trigno e Nicolò contro la coreografia di Daniele. In sfida vanno Vybes, Alessia e Daniele. A finire a rischio eliminazione è Vybes. Il ballottaggio finale è quindi Vybes contro Francesca. Il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici 24 è il cantante romano della squadra di Rudy Zerbi.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più, e quelle che ci sono piaciute di meno di questa prima serata con Amici, con le pagelle della puntata di sabato 22 marzo.

Amici serale, pagelle puntata sabato 22 marzo

Nicolò, il migliore della serata, voto: 9. Diciamo subito che questa sera i cantanti ci sono piaciuti molto, ma Nicolò è stato una spanna sopra tutti. Ha cantato tre volte e per tre volte ha incantato, anche nel guanto di sfida in cui è stato trascinato da Rudy Zerbi a vedersela con Jacopo Sol (bravissimo), sull’interpretazione di Vedrai Vedrai, ne è uscito vincitore. Poi si diverte anche a cambiare tutto, nel duetto con Trigno su un brano di Zucchero che rivolta lo studio. Questa sera la palma del migliore va di certo a lui.

Trigno, voto: 8. Sorpresa Trigno, o forse no. E’ da settembre che scriviamo quando questo ragazzo non arrivi mai a convincerci eppure stasera ci è decisamente piaciuto perché si è davvero mangiato il palco. Sicuramente il serale, con le coreografie e uno staging molto più impegnativo per lui è un gran vantaggio, visto che a tenere la scena non ha davvero problemi, quindi lo ammettiamo: in questo esordio al serale è stato, a sorpresa, tra i migliori.

Amadeus si emoziona, voto: 8. Il giudice più atteso e prestigioso di questo serale di Amici, Amadeus, partecipa e si emoziona nel corso della lunga serata. D’altronde, le prime parole rivolte a Maria De Filippi quando entra nello studio di Amici sono: "Oh pensavo di averle provate tutte le emozioni, ma questa è un’ondata davvero pazzesca", per poi ringraziare la padrona di casa e Mediaset. Ma le vere emozioni, almeno le più evidenti arrivano dopo, quando all’ex direttore artistico del Festival di Sanremo si inumidiscono gli occhi, ascoltando il già citato guanto di sfida tra i due bravissimi e intensissimi Jacopo Sol e Nicolò.

Vybes esce lasciando un bel messaggio, voto: 7. Il secondo eliminato della prima puntata serale di Amici 2025 è Vybes che finisce in ballottaggio con Francesca Bosco e, alla fine della serata, deve lasciare la scuola di Maria de Filippi. Prima di andare però, nella sua ultima esibizione, presenta un inedito a cui tiene particolarmente che parla della sua depressione e della salvezza trovata nella musica, ripercorrendo la sua storia che aveva anche raccontato durante i daily. Dopo che i giudici hanno votato, Vybes rafforza il suo messaggio rivolgendosi ai ragazzi a casa e incoraggiandoli a non vergognarsi a chiedere aiuto se ne sentono il bisogno. Poco dopo arriva il verdetto.

Alessandra Celentano porta i "referti", voto: 7. Alessandra Celentano anche in questa prima puntata del serale 2025 di Amici non perde occasione per rispondere a suo modo (plateale) alle critiche. In particolare, la momento del guanto di sfida con cui vuole vedere a confronto alla sbarra la sua Chiara con Francesca, la maestra, per rispondere all’accusa di Debora Lettieri di lanciare guanti iniqui si presenta con dei "referti", ovvero con delle foto scaricate dal profilo Ig della ballerina siciliana e stampate, come prove per un’immaginaria giuria. Uno dei tanti momenti surreali a cui ci ha ormai abituati e che sono sempre apprezzatissimi dal pubblico soprattutto dei social.

Anna Pettinelli Lady Gaga, voto:7 (al coraggio). A prescindere da quanto sia effettivamente riuscita, la performance con cui Anna Pettinelli ha affrontato la sfida dei prof a tema "Icona Femminile" ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta. A 68 anni la speaker si è calata nei panni di Lady Gaga, nel suo periodo più trasgressivo. Circondata da aitanti boys e conciata come la pop star d’oltreoceano, Pettinelli ha eseguito un’audace coreografia, lasciando ammirati tutti, da Maria De Filippi ad Amadeus a Cristiano Malgioglio, principalmente per il coraggio dimostrato. Evviva l’autoironia. Sempre.

La trovata "comica" di Rudy Zerbi, voto:5. Con questo voto vogliamo dire a Rudy Zerbi che questa cosa di far scendere le Petti-Letti con tutti i loro alunni per poi farle risalire la prima volta, per poi farle risalire anzi no la seconda, non fa ridere e non è nemmeno un granché da vedere a livello di cortesia. Tutto qui.

Debora Lettieri sulla difensiva, voto: 5. Vero che Francesca, alla fine, il guanto di sfida alla sbarra contro Chiara l’ha perso, ma quanto se l’è cavata bene? Parecchio. E forse questo muro immediato che si è trovata davanti nella sua prof che subito, le ha consigliato di non farlo, di non accettare una sfida ingiusta, non è stato proprio di aiuto, visto che sembrava sottendere una mancanza di fiducia nei confronti della ragazza che poi, per fortuna ha deciso di testa sua. Speriamo di vedere nelle prossime settimane una prof meno sulla difensiva e più aperta a stimolare la sua ballerina anche a uscire dalla sua zona di confort, visto che le qualità non mancano.

