Stasera in tv (23 marzo), De Martino sparisce (ancora) e Fazio stavolta trema: ha un rivale da paura I programmi migliori in onda domenica 23 marzo. Su Rai 1 Germania-Italia rimpiazza Affari Tuoi, Che tempo che fa sfida la Iene e Presa Diretta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 23 marzo 2025.

Stasera in tv (23 marzo), cosa vedere: PresaDiretta contro Che Tempo Che fa e Le Iene

La sera del 23 marzo 2025 offre una varietà di programmi televisivi sulle principali reti italiane. Su Rai 1 ad esempio sarà trasmessa la partita di UEFA Nations League tra Germania e Italia, un incontro atteso dai tifosi che promette spettacolo ed emozioni. Per l’occasione, Stefano De Martino osserverà un altro turno di stop con Affari Tuoi, che tornerà in onda regolarmente da domani. Ma occhio anche agli altri programmi come il talk di successo di Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa, con nuovi super ospiti, da Lucio Corsi a Lorella Cuccarini, che questa domenica su Nove potrebbe faticare vedere abbassati i suoi (ottimi) indici di share proprio a causa della contemporanea partita della Nazionale, che in genere tende a polarizzare gli ascolti su Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto su Rai 3 andrà in onda PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona di approfondimento giornalistico che si distingue per l’analisi dettagliata di tematiche di attualità con inchieste e reportage sul campo. Il format offre una visione approfondita su questioni sociali, economiche e politiche, mantenendo uno stile rigoroso e informativo. Su Italia 1, invece, spazio all’intrattenimento con Le Iene, una trasmissione che unisce inchieste giornalistiche, servizi di denuncia, interviste e momenti di leggerezza. Il programma, noto per il suo stile provocatorio e ironico, tratta temi di attualità con un approccio dinamico e coinvolgente, sotto la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Per le iene si tratta della penultima doppia puntata settimanale. Martedì 25 marzo, infatti, andrà in onda l’ultimo diretta al martedì, poi lo show andrà in onda solo la domenica per permettere a Vernonica Gentili di dedicarsi all’Isola dei famosi, in partenza su Canale 5 dal 7 maggio.

Su Rai 2 sarà trasmesso il film La sostituta, mentre su Canale 5 andrà in onda la soap Tradimento, che continua a tenere alta l’attenzione del pubblico con intrecci amorosi e colpi di scena. Rete 4 proporrà Zona Bianca, programma di approfondimento politico e sociale che analizza i principali temi dell’attualità con ospiti in studio e collegamenti esterni.

Per gli amanti del cinema, diverse opzioni sono disponibili su altri canali. Su Iris andrà in onda Rocketman, il film biografico dedicato alla vita e alla carriera di Elton John. Su 20 sarà trasmesso Safe House – Nessuno è al sicuro, un thriller d’azione ricco di tensione e adrenalina. Infine, su Cine 34 ci sarà Tiramisù, una commedia italiana che racconta le vicende di un rappresentante farmaceutico la cui vita cambia improvvisamente grazie a un dolce preparato dalla moglie. La serata televisiva del 23 marzo 2025 offre dunque una vasta gamma di scelte, dallo sport all’informazione, fino all’intrattenimento leggero e al cinema, per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche