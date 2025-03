L'Eredità, Marina fa flop alla Ghigliottina, ma sui social indovinano tutti: "Ma come si fa?"

Delusione per Marina, la concorrente dell’Eredità che nella puntata di sabato 22 marzo arriva per la prima volta alla Ghigliottina, per giocarsi un montepremi iniziale di ben 200000 euro, e che invece rimane a bocca asciutta. Scopriamo cosa è successo.

L’Eredità puntata sabato 22 marzo cosa successo

A giocare nella puntata di sabato 22 marzo del game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni ci sono alla partenza: il campione Gabriele che, dopo essersi portato a casa giovedì un bottino da 75000 euro ieri, alla sua terza ghigliottina non ha avuto la stessa fortuna, poi Marilena impiegata della provincia di Rimini e "campionessa mondiale" di pasta alla Norma. Poi la giovane Sophia, romana laureanda in ingegneria meccanica e alla sua ottava presenza nel game show, sempre tra le migliori. Poi c’è Ettore, campano che vive a Gragnano e grande appassionato di maratone, Lola veneta di Conegliano, studentessa di arte ed eventi culturali, Alessandro, ingegnere calabrese trapiantato a Trieste e Marina, alla sua seconda puntata.

Al Triello arrivano gli stessi concorrenti che si sono battuti nella puntata di ieri, ovvero Gabriele, Sophia e Marina. A sorpresa, a fermarsi a questo punto è il campione Gabriele, e ai 100 secondi arrivano Sophia e Marina. Alla fine della manche, a conquistare la possibilità di giocarsi il montepremi di puntata, di ben 200mila euro alla Ghigliottina è Marina, che è un’esordiente al gioco finale.

Purtroppo, la scelta delle parole-indizio da parte di Marina risulta disastrosa, perché le sbaglia tutte e cinque, assottigliando il montepremi finale a soli 12500 euro. Sfortuna, perché in questa fase la riuscita non dipende certo dalla preparazione o dalla bravura. Ma come se la cava poi?

Le parola che devono risultare logicamente legate dalla soluzione finale sono: "Prendere", "Tempo", "Schermo", "Ritmo" ed "Inverno". La parola scelta da Marina, che ammette però di essere andata un po’ in confusione è "Piatto", l’ha pensato partendo dalla parola "Schermo", ma per alcune delle cinque parole non funziona molto questa soluzione. La parola corretta era infatti "Pieno".

Le reazioni social

Tra gli utenti che giocano in tempo reale sui social alle sfide dell’Eredità, in molti avevano azzeccato la risposta giusta della Ghigliottina mentre Marina rifletteva su cosa scrivere sul suo cartoncino. Quando la concorrente non centra invece la soluzione giusta, quasi ci si stupisce sui social, dove veramente in molti avevano capito la parola giusta. Si legge tra i commenti alla Ghigliottina su X:"Ma come ha fatto a non indovinare? Mi dispiace tantissimo", "Ma dai oggi non era impossibile Pieno", "Bravi a chi ha detto Pieno, ma come non ci è arrivata???" "Stasera ho indovinato anche io, è tutto dire"

