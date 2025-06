Affari Tuoi, svelate le vincite totali assegnate quest’anno: la cifra (milionaria) e le accuse di Striscia Fine stagione, è il momento di fare un bilancio. cosa emerge dai conti sul game show di Rai1 guidato da Stefano De Martino

Conclusa da poche ore la trionfale stagione di Affari Tuoi nella nuova era, quella targata da Stefano De Martino, qualcuno ha pensato che fosse il momento giusto per tirare le somme, nel classico bilancio di fine stagione.

Una stagione che quest’anno, per Affari Tuoi è stata lunghissima, monstre verrebbe da definirla, pensando che Stefano De Martino ha dato l’avvio al gioco de pacchi il 7 settembre 2024, ancora prima dell’apertura di molti altri programmi, e l’ha chiusa solo qualche ora fa, il 28 giugno 2025. Una lunghissima cavalcata di enorme successo che conta ben 260 puntate e due speciali di prima serata, sempre accompagnata da risultati di share straordinari.

Affari Tuoi: le polemiche e la cifra da capogiro delle vincite totali

Tra i numeri che qualcuno si è preso la briga di calcolare ci sono quelli, parecchio sostanziosi, delle vincite totali della stagione, calcolando l’ammontare di denaro portato a casa da tutti i pacchisti più fortunati di quest’anno. A fare questi conti è stato un giornalista di TeleSette, Ruben Trasatti, che sul suo profilo twitter, in un twitt ripreso anche da Dagospia ha scritto: "Questa stagione 2024-2025 di #AffariTuoi si chiude con 8.267.547 Euro di vincite (in gettoni d’oro). Ovvero una media di circa 31.555 Euro a puntata (262, cioè 260 regolari + 2 speciali)".

Un calcolo che non è passato inosservato, perché la media delle vincite si avvicinerebbe al budget ipotizzato dall’inchiesta di Striscia la Notizia sui pacchi e anche, come sottolinea Dagospia, da quanto dichiarato l’ex conduttore Max Giusti durante il podcast Tintoria che aveva parlato proprio di 30000 euro.

Sia come sia, di certo Affari Tuoi in questa stagione di ascolti clamorosi ha mandato a casa contenti tanti concorrenti o pacchisti, che hanno vinto cifre più o meno importanti, ma soprattutto si è confermato un format di punta per la Rai, confermando i già notevoli risultati della gestione Amadeus e ampliandoli fino a raggiungere numeri davvero da capogiro. Un programma talmente cruciale, da spingere i dirigenti, durante la presentazione dei palinsesti, a riconoscere che per la pubblicità l’access prime time è diventato uno slot di primaria importanza, tanto che, non ci pensano proprio, per il momento, ad abbreviarne il minutaggio per far partire la prima serata ad un orario meno tardo.

D’altronde, in una stagione asfittica in termini di ascolti per la televisione in generale, si comprende bene che, se si ha un cavallo vincente, convenga puntarci il più possibile. Basti guardare ai commenti affranti dei telespettatori del game show, che ieri sera su X, in occasione dell’ultima puntata si sono moltiplicati. Di certo dopo le vacanze, come ripartiranno i pacchi per la gioia del pubblico, ripartiranno anche i conti in tasca di Striscia, c’è da scommetterci.

