Affari Tuoi, chi è Gennarino la mascotte di Stefano De Martino: tutto sul jack russel e dove lo abbiamo già visto Il cane è entrato in scena nella puntata di Pasqua ed è presente tra i pacchi blu del tabellone: la sua simpatia ha già conquistato il pubblico del game show di Rai 1.

Da qualche giorno il pubblico di Affari Tuoi ha imparato a conoscere Gennarino, il jack russel diventato la simpatica mascotte del programma. Il cane, all’anagrafe come Seven, è apparso per la prima volta nel game show di Rai 1 nella puntata di Pasqua, domenica 20 aprile, e pacco dopo pacco, sta diventando un vero personaggio iconico della trasmissione. Accanto a Stefano De Martino, infatti, intrattiene il pubblico con il suo abbaiare a comando, e risponde perfino al Dottore. Gennarino è un vero e proprio ‘attore‘, addestrato da Massimo Perla, fondatore dell’agenzia MP Dog Star: cani attori. I più attenti avranno anche notato che il jack russel non è certo nuovo al mondo televisivo, ma è comparso in numerosi film e fiction di successo.

Chi è Gennarino, il jack russel mascotte ad Affari Tuoi: è un ‘attore’ di successo

Gennarino, nome d’arte di Seven, è un jack russel che da circa una settimana è entrato a far parte del tabellone di Affari Tuoi. Compare tra i pacchi blu, ma il suo ruolo di mascotte ha già conquistato a pieno titolo il cuore del pubblico del game show di Rai 1. Simpatia da vendere alla zampa, il cucciolo affianca Stefano De Martino che, biscottino e pallina alla mano, lo lascia gironzolare per lo studio e tra il pubblico. Non appena squilla il telefono rosso, però, il conduttore indirizza la cornetta rossa verso di lui, che tra abbai e scodinzolate saluta subito il Dottore.

Il suo fenomenale addestramento si deve a Massimo Perla, fondatore dell’agenzia MP Dog Star: cani attori. Sul profilo Instagram del cinefilo, inoltre sono presenti, diversi scatti che ritraggono Seven (Gennarino) sui set di fiction, film e serie Tv, accanto a celebri attori come Valerio Mastandrea, nella pellicola ‘Nonostante‘, Francesco Totti e Marco Giallini, con cui ha recitato nella serie televisiva Rocco Schiavone, interpretando il cane del protagonista, Lupa.

