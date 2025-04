Stefano De Martino, arriva la ‘promozione’ più bella: il commento del maestro Renzo Arbore Continuano gli elogi al nuovo volto di punta di casa Rai e, questa volta, le belle parole arrivano da una vera e propria icona della televisione italiana.

Negli ultimi anni, il talento di Stefano De Martino come conduttore è cresciuto sempre di più, e dal giorno in cui è entrato come ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi di strada ne ha fatta davvero parecchia. Ad oggi De Martino è senza alcun dubbio uno dei conduttori di punta di Casa Rai, questo grazie ai grandissimi ascolti che riesce ad ottenere e al grande apprezzamento da parte del pubblico. Tra Affari Tuoi e Stasera Tutto e Possibile, il conduttore ha portato i primi canali della rete ammiraglia a livelli ancora più alti. È però nelle ultime ore che per De Martino è arrivata la ‘promozione’ più bella: l’elogio da parte dell’iconico Renzo Arbore. Ecco cosa ha detto.

Stefano De Martino, arriva l’elogio dal maestro Renzo Arbore

Intervistato da SuperguidaTV al Salone Margherita di Roma in occasione della prima del docufilm "Una vita da Pingitore", il grande maestro Renzo Arbore si è espresso su Stefano De Martino e sui recenti successi del conduttore. "Stefano è veramente bravo, è una grande conquista da parte della RAI, merita tutto il successo che ha. Un grande successo di tutti i tipi, anche perché è un artista completo, serio. Vabbè, lui ha cominciato dicendo che è un mio ammiratore, lo dice sempre e io lo sento. Quando posso lo incoraggio. Quindi viva Stefano De Martino, che è una grande conquista della RAI, alla quale io sono molto legato", ha rivelato il maestro.

Un commento che non potrà che regalare una gioia immensa al conduttore napoletano, da sempre grandissimo ammiratore di Arbore. D’altronde, è doveroso sottolineare che Renzo Arbore è una delle pietre miliari della televisione italiana. Disc jockey, compositore, cantautore, autore televisivo e radiofonico, conduttore, clarinettista, showman, sceneggiatore, regista, attore, talent scout e molto di più. Davanti a questo non c’è altro da aggiungere.

Renzo Arbore e la possibilità di un Festival di Sanremo lontano dalla Rai

Nel corso dell’intervista, Renzo Arbore si è espresso anche in merito a un tema centrale e molto delicato che riguarda il futuro della televisione italiana: ciò che accadrà al Festival di Sanremo. Ipotizzando che il Festival della Canzone Italiana possa passare a un’altra rete, dopo una vita in Rai, Enzo Arbore ha affermato: "Mi dispiacerebbe moltissimo, perché io l’ho visto nascere. È stato inventato non solo dalla RAI ma dalla radio. È stato inventato il nome della canzone italiana, quindi non lo vedo fatto da altri: diventerebbe un’altra cosa".

