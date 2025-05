Affari Tuoi, Maria Concetta affondata dalla jella del marito: "Firmo il divorzio". Social spietati: "Disastrosi" Nella puntata del 29 maggio, la partita di Maria Concetta parte abbastanza male ma finisce molto peggio e per i social è colpa del marito: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno giovedì 29 maggio 2025. A giocare è Maria Concetta, concorrente della regione Lazio. Tra le mani ha il pacco numero 5 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il marito Marco, che racconta come si sono conosciuti: "Correvo in bicicletta e lei era l’addetta ai massaggi". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che sono i filetti di baccalà. Ecco cosa è successo nella puntata del 29 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 29 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Maria Concetta e Marco comincia in maniera abbastanza equilibrata perché trovano subito i pacchi da 15mila, 20mila e 300mila euro, oltre a quelli da 5 euro, 20 euro e 500 euro. Poi l’attesa chiamata del Dottore che cita ‘Espresso macchiato’ (la concorrente ha un negozio di caffè, dove preparano anche le miscele) e poi offre 28mila euro: "Abbiamo un partita davanti, ce la godiamo? Grazie Dottore". Assegno tritato, e si passa ai tre tiri successivi, tutti decisamente fortunati: se ne vanno 50 euro, il baccalà (nel pacco della new entry della Lombardia) e 100 euro. Il Dottore propone il cambio, ma Marco, che finalmente proferisce parola (poco prima PaSqualo lo ha preso in giro dicendo che "si è adeguato subito alla tirannia di Mary"), dice "no" e la moglie si dice d’accordo. Niente cambio, ma subito dopo escono i 200mila euro, il secondo pacco chiamato dall’accompagnatore (dopo quello da 300mila euro), che commenta: "Con questa abbandono il gruppo e vado via. Ci ho messo tutto l’impegno, è andata". De Martino scherza: "Marco in realtà lavora per il Dottore!"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo un po’ di meditazione zen volta a migliorare la situazione, eliminano 1 euro e 0 euro. A questo punto il Dottore fa un’offerta del valore di 28mila euro e Maria Concetta commenta: "Al Dottore piace questo numero, me lo gioco… Ma fatemi fare questi due tiri". Il marito è il primo a voler rifiutare l’offerta, quindi viene tritato anche il secondo assegno. Quando è il turno di Maya, pacchista della Liguria (che contiene 30mila euro), De Martino parla di una presunta cotta di Lupo, perché nel momento in cui la chiamano "muove di più i piedi". Una volta usciti anche i 5mila euro, il Dottore propone il cambio. "Non pensavo di prendere questo numero ma ci speravo, è stata un po’ una sorpresa. Quindi rifiuto" risponde la concorrente. Subito dopo la coppia perde 75mila euro e PaSqualo, per non fare un tiro, offre 20mila euro: "Sono tanti soldi, però ce ne sono ancora tanti lassù. Vorrei far vedere Gennarino a mio figlio Mattia, quindi giochiamo" è la risposta di Maria Concetta. Poi De Martino dice "non ho buone notizie" e, in effetti, nel pacco successivo la concorrente trova 100mila euro.

Il conduttore espone un dubbio personale: "Mattia vuole vedere Gennarino. Questa cosa mi insospettisce. Non è che Gennarino è proprio nel 5?" Lei sottolinea: "Ma io non ho mai avuto Gennarino… proprio oggi deve succedere?" Il Dottore propone il cambio, ma il marito non si espone: "Se faccio il terzo errore è finita, firmo il divorzio, mi caccia di casa". Alla fine, rifiuta il cambio e scopre che Gennarino è nel 15 dell’Emilia Romagna. Subito dopo il Dottore offre 15mila euro, nonostante la richiesta economica di 40mila euro fatta dalla coppia qualche secondo prima. La concorrente fa tritare l’assegno a Marco. Non manca un’ultima batosta, perché trovano anche i 50mila euro e nel gran finale restano 200 euro e 10mila euro. "Sono gli ultimi due numeri che mi appartengono tantissimo, il 5 me l’ha dato mio padre, l’altro è il mio" dice Maria Concetta prima di scoprire che nel suo pacco c’erano 200 euro e andare alla Regione Fortunata. "Mio padre ha sbagliato, me l’aveva detto lui il 5, ci tenevo" dichiara la concorrente prima di puntare sull’Abruzzo. Quando il conduttore le chiede il motivo, lei risponde: "Me l’ha detto lui, se non è amore questo!"

La prima regione non è esatta e Marco, consapevole degli errori commessi in precedenza, scherza: "Hai visto? Fino alla fine. Sono coerente. Io non parlo più, sto in silenzio". De Martino, però, insiste: "Dimmi una regione" e lui non cede: "No, non parlo più, sono in sciopero". Al termine della partita, dopo aver scelto la Sicilia, legata alle origini di suo padre ("Il mio cuore è giù"), Maria Concetta torna a casa a mani vuote perché la Regione Fortunata è il Trentino-Alto Adige. "Niente da fare, la fortuna non è passata di qua stasera" conclude Stefano De Martino. Durante la serata, come di consueto, non mancano dolci parole per i suoi compagni di viaggio e tutti gli addetti ai lavori: "Posso ringraziare? So che lo fanno tutti, ma mi viene dal cuore. Ringrazio tutti voi perché siete stati magnifici. Ringrazio te, Stefano, e tutti coloro che non si vedono. Dalla prima telefonata che ho ricevute siete stati tutti stupendi, tutti".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 29 maggio 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social: "Non poteva essere due sere di fila", "Vabbè tanto lei mi stava antipatica", "Ma da che periodo considerano perché il Trentino usciva una regione fortunata si e l’altra pure", "Non so come dirtelo ma mi pare che tuo padre non ti porti fortuna", "Ha giocato proprio con i piedi", "‘Io non parlo più’ e poi procede a parlarle costantemente e portarle sfiga per una puntata intera", "Il compagno poteva lasciarla fuori dagli studi la sfiga", "Il marito ha fatto solo disastri", "Tutti che schifano i 5.000 e 10.000, sono soldi anche quelli", "Le persone sputano sopra a migliaia di euro come fossero centesimi di rame…", "Boh, fa tutto lui", "Eh ma a lei piaceva il suo numero… Non capite nemmeno quando vi vuole aiutare il dottore".

Potrebbe interessarti anche