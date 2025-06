Affari Tuoi, Federica sgrida il padre: “La partita è nelle mie mani”. Poi cede e si commuove Pathos e tensione nella puntata di Affari Tuoi di ieri sera (23 giugno): la concorrente segue i consigli del papà e incassa 75mila euro, ma il finale è agrodolce.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 giugno, la protagonista è stata Federica, edicolante del Friuli Venezia Giulia, che ha giocato una partita intensa e combattuta fino all’ultima offerta del Dottore. Al suo fianco il padre Stefano, che più volte le ha consigliato di accettare le offerte, tanto da spingere la figlia a sbottare verso la fine della serata. "Ti prego papà, la partita è nelle mie mani". Tra esitazioni, scelte coraggiose e una crescente commozione, la concorrente ha vissuto un saliscendi emotivo che ha raggiunto l’apice quando d’intesa col genitore ha scelto di accettare l’ultima – cospicua – offerta del Dottore, con un finale agrodolce: nel suo pacco c’era una somma molto più alta. Ecco com’è andata la puntata di ieri.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (23 giugno)

La partita di Federica ad Affari Tuoi è iniziata bene: dopo aver pescato il pacco numero 5 a inizio puntata, ha eliminato nei primi sei tiri diverse cifre blu, tra cui 1 euro, 50 euro, Montasio, 100 euro e 5mila euro, ma purtroppo anche il maxi-premio da 300mila euro. La prima offerta del Dottore, 33mila euro, è stata prontamente rifiutata. La giovane friulana ha poi eliminato 75mila, 15mila e 1 euro. Il Dottore ha allora proposto un cambio pacco, ma la concorrente ha deciso di tenersi il suo. I tiri successivi hanno tolto dal gioco 20mila, 50mila e 30mila, e a quel punto Pasquale Romano ha messo sul piatto un assegno da 30mila euro, però anche stavolta Federica ha detto no.

La partita si è avviata verso il gran finale quando sul tabellone sono rimasti 4 pacchi: 20 euro, Gennarino, 10mila euro e 200mila euro. Dopo l’eliminazione del cane Gennarino, il Dottore ha tentato con un’offerta da 33.000 euro, anche questa respinta: "Ci sono ancora i 200mila euro che capitano una volta nella vita. Papà non è d’accordo. Ma io mi sto divertendo", la replica della concorrente. Federica, visibilmente tesa, ha poi pescato il pacco da 10mila euro ed è arrivata la maxi-proposta del Dottore per chiudere anzitempo la partita: 40mila euro. "Papà è già in macchina", ha ironizzato Stefano De Martino, alludendo alla voglia del genitore di incassare l’assegno per evitare brutte sorprese. Il padre, sottovoce, ha provato in tutti i modi a convincere la figlia ad accettare la cifra, lei però lo ha stoppato in modo deciso: "Ti prego papà, la partita è nelle mie mani", ha detto prima di rifiutare l’offerta quasi in lacrime per la tensione.

Federica incassa 75mila euro: "Sai quanti giornali devo vendere…"

Poco dopo ha chiamato il pacco 10mila euro, urlando di gioia e abbracciando il padre. L’offerta successiva del Dottore è stata di quelle che fanno tremare i polsi: 75mila euro. Manco a dirlo, papà Stefano non vedeva l’ora di accettare, e stavolta sua figlia si è lasciata convincere: "Do voce ai miei pensieri e ora posso pure piangere perché mi sono divertita tantissimo. Non so se il Dottore mi ha offerto questi soldi perché nel mio pacco ci sono i 200mila euro. Ma sai quanti giornali devo vendere per guadagnare questi soldi!", ha commentato commossa. Purtroppo, il pacco da 200mila euro era proprio quello che aveva pescato a inizio puntata, ma la scoperta non ha tolto il sorriso a Federica e a papà Stefano, che comunque sono tornati a casa con una somma molto importante.

