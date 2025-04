Affari Tuoi, De Martino show: diventa Vessicchio (ma non salva Chiara). Ovazione social: “Più vicino a Sanremo” Nella puntata del 27 aprile, la partita di Chiara comincia male, poi va avanti un po' meglio ma finisce con la Regione Fortunata: cosa è successo da De Martino

È Chiara a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 27 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Marche, barista di professione, pesca il pacco numero 12 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al compagno Simone. La coppia aspetta un figlio che si chiamerà Edoardo. Poi il fidanzato racconta il loro primo incontro avvenuto 2 anni fa: "Ci siamo conosciuti a una festa e mi sono detto: ‘Questa mi piace’". "E hai detto: ‘Ci farò almeno un figlio!‘" scherza De Martino, e Simone sta al gioco: "Almeno uno!". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: 1 kg di cavallucci. Ecco cosa è successo durante la puntata del 27 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 27 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Chiara e Simone comincia abbastanza male, perché col primo tiro perdono i 200mila euro: "Iniziata col botto…" commenta De Martino. Poi trovano 50 euro, 1 euro e la mascotte Gennarino, che saluta nuovamente il Dottore abbaiando al telefono. Pasquale Romando risponde (tramite il conduttore): "Anche io sono solo come un cane", ma De Martino precisa: "Gennarino non è solo, ha un sacco di amici!". Subito dopo se ne va il pacco da 0 euro e tutti, conduttore e pacchisti, ballano al centro del palco sulle note di Anema e Core. Una volta trovati i 100mila euro ("Vabbè, tanto prima o poi…" dice Chiara), arriva la prima chiamata del Dottore che offre 29mila euro per cominciare. "Bella cifra ma sono pochi, abbiamo iniziato adesso, quindi direi di continuare a divertirci" dice la coppia.

Con la tripletta successiva, escono dal tabellone i 15mila euro, 5 euro e 1 kg di cavallucci che va in Sicilia: "Detto fatto" dice il conduttore (la coppia cercava proprio la specialità). A questo punto il Dottore propone il cambio, ma Simone sottolinea che per il momento il ‘trend è positivo‘ e alla fine Chiara rifiuta la proposta per poi eliminare i 50mila euro. Se ne vanno anche i 10mila euro e 20mila euro e subito dopo il Dottore offre 29mila euro, tornando quindi alla prima offerta della partita. Simone commenta: "Per carità, sono favolosi, ma per un tiro direi che potremmo ancora osare se sei d’accordo". La compagna conferma che può tritare l’assegno e poi chiama il pacco da 75mila euro: "Adesso è davvero una partita a scacchi, un punto al Dottore" sottolinea il conduttore. Poi torna all’attacco PaSqualo, che segue la regola dell’alternanza e ripropone il cambio, mettendo a disagio la concorrente. Dopo un paio di minuti, Chiara rifiuta il cambio e il pubblico urla: ‘Mantra, mantra‘. Questa volta Per l’occasione, De Martino sale sulla scaletta di Gennarino, un po’ rossa e un po’ trasparente, e agita le braccia come a imitare un direttore d’orchestra (sui social pensano subito a Beppe Vessicchio) mentre tutti insieme in studio gridano ‘Ora tu mi trovi un pacco blu’. Questa volta però non funziona: nel 14 dell’Umbria ci sono 300mila euro. "Neanche il mantra è servito" dice sconfortato il conduttore prima di rispondere a un commento telefonico del Dottore: "Ha ragione, la scala è rossa, ho sbagliato io…".

Ora il Dottore offre solo 4mila euro, ma la coppia decide di rischiare per portarsi a casa almeno i 30mila euro. Provano con la meditazione zen ma funziona solo in parte, perché escono dal tabellone anche i 5mila euro e i 30mila euro. Si va alla Regione Fortunata dopo aver scoperto che nel loro pacco c’erano solo 500 euro. Per 100mila euro, Simone vorrebbe puntare alla Sicilia, luogo dove hanno fatto la prima vacanza insieme e in cui vorrebbero tornare la prossima estate. Tra le altre opzioni c’è anche la Campania scelta da Chiara, ma poi Lupo ricorda: "Tra le regioni ‘ritardatarie’ ci sono Trentino, Basilicata, Liguria e Calabria", mentre Thanat pensa che la regione fortunata sia la Puglia e così la situazione si complica. Chiara commenta: "Non ho il coraggio di darne una", ma Simone non sta meglio di lei: "Nemmeno io, dopo devo tornare a casa con te…". La compagna lo tranquillizza: "No, vabbè, è un gioco", e poi sceglie di puntare sulla Calabria. Quando il conduttore gli chiede ‘perché‘, Simone, ridendo, risponde che "è vicino alla Sicilia" e poi spiega che in realtà non c’è un motivo preciso e che lì ci abita un suo collega di nome Manu.

De Martino ironizza: "Non si chiama Peppe? Qua c’è stato un Peppe che è stato salvifico per la regione fortunata. Ma salutiamo Manu!" Subito dopo la scelta si rivela sbagliata: non è la Calabria. Poi, sperando di vincere almeno 50mila euro, optano per il Piemonte, ma la Regione Fortunata è il Lazio. "La fortuna non è passata qui stasera, ma c’è passata una giovane famiglia: facciamo gli auguri a Chiara, Simone e al piccolo Edoardo che ci sente!" conclude il conduttore.

Le polemiche sui social

Come di consueto, non mancano le polemiche sui social, in particolare X (ex Twitter), dopo la puntata del 27 aprile di Affari Tuoi: "Questi non avevano nessun numero personale… e 0 €", "Ma perché scelgono tutti il Piemonte", "Per me alla regione fortunata non c’è neanche da pensarci, cioè la sparo a caso e amen… chi se ne frega di case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale e parenti vari", "Che barba questi due", "Sempre le stesse regioni fortunate", "Ma Lupo viene pagato per non dire che la Sicilia non esce mai", "Dite a Lupo che non è Il Lotto alle Otto", "Ma chi è il concorrente???? Lui o lei??? Sta decidendo tutto lui". Infine, un utente nota: "Stefano quando prima ha detto ‘Lazio’ l’ha detto con un tono diverso, per me era un suggerimento". Infine, sono molti gli utenti ad aver apprezzato particolarmente lo show di De Martino, che durante la puntata si è improvvisato direttore d’orchestra alla Beppe Vessicchio: "L’imitazione di Vessicchio. Raga siamo sempre più vicini a Sanremo", sentenzia un utente.

