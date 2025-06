Affari Tuoi, Michele perseguitato dalla sfortuna ma il Dottore lo 'salva' dal disastro. Sui social: "Allucinante" Nella puntata dell'1 giugno, non mancano sorprese e commenti, con Lupo che ripete dei versi di una poesia e il Dottore che aiuta Michele: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno domenica 1 giugno 2025. A giocare è Michele, concorrente della regione Puglia. Tra le mani ha il pacco numero 11 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la fidanzata Arianna, che lo "sopporta" – dice Michele – da 9 anni. Del compagno l’ha conquistata "Il suo essere semplice e naturale, è una bellissima persona. All’inizio non sembrava". Il concorrente spiega: "Ero un po’ pazzerello, ma con lei mi sono detto: ‘Devi mettere la testa a posto’". Michele indossa sempre "un Papillon di un certo livello" e infatti tra il pubblico in studio ci sono persone, donne e uomini, che ne indossano uno in suo onore, così come tutti i pacchisti maschi. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la fresella. Ecco cosa è successo nella puntata dell’1 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 1 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo nella puntata che vede protagonisti Michele e Arianna? La partita parte malissimo, perché col primo tiro becca subito i 300mila euro: "Vabbè, a noi interessano i 200mila!" commenta il concorrente. Poi vanno via 500 euro e si prosegue con una seconda batosta: esce il pacco da 200mila euro e Michele dice "non molliamo". Si passa alla meditazione zen e non funziona benissimo: eliminano un pacco blu ma anche quelli da 30mila euro e 20mila euro, questi ultimi contenuti nel pacco della pacchista Maia, alla quale il conduttore svela: "Qualcuno ha scritto dei versi per te… devi stare attenta a Lupo, ha scritto dei versi per te". De Martino va dall’opinionista, che espone i primi versi della poesia a lei dedicata: "Maia da Sestri Levante sei davvero molto invitante e anche una bionda spumeggiante! I prossimi versi nelle prossime puntate" Maia io ti chiedo scusa, sono mortificato". Il Dottore propone il cambio e Michele decide di accettarlo, lasciando il pacco 11 per il 9 della Valle d’Aosta, e poi scopre che in quello pescato da lui a inizio puntata c’era Gennarino.

Poi trovano i 20 euro e il Dottore offre 20mila euro: "Io voglio ballare, trovare lo zero e fare la coreografia! Rifiutiamo" commenta Michele, e Arianna si dice d’accordo, anzi è proprio lei a proporgli di tritare l’assegno per prima. Una volta eliminati anche i 10mila e 50mila euro: "Questa è tostina, fa parte dei 3 dei nostri piani (insieme ai 100mila e i 75mila, ndr)". Subito dopo svaniscono i 100mila euro e il concorrente, deluso, dice "no" prima di aggiungere: "A me interessano ancora i 75mila!" A questo punto il Dottore gli dà la possibilità di cambiare e Michele commenta: "Ho preso un blu… accetto il cambio", e lascia il 9 per il 13 della Basilicata, scoprendo poi che nel pacco precedente aveva 0 euro. Ricordiamo che nel primo aveva Gennarino, un cambio decisamente sfortunato, ma forse quest’ultimo gli porterà più fortuna. Col tiro successivo, perdono i 15mila euro e il Dottore offre 10mila euro: "Sono sempre tanti, ma io voglio togliermi la fresella, rifiutiamo?" chiede Michele alla fidanzata. Lei concorda e poi trovano 5mila euro nel pacco della new entry: "Mi piace rischiare proprio!" scherza il concorrente.

Il Dottore ripropone per l’ennesima volta il cambio e lo studio gli consiglia di accettarlo: "Andiamo in Sardegna? Cambio il pacco!" Michele si prende il 7 della Sardegna e poi scopre che nel 13 c’erano 200 euro. A questo punto PaSqualo se la gioca a carte e il concorrente pesca il cambio: "Passiamo alla storia (sarebbe la prima volta che qualcuno fa 4 cambi in una puntata, ndr) o alla geografia?" scherza De Martino. Questa volta la coppia rifiuta il cambio e subito dopo escono dal tabellone 100 euro: ora restano la fresella, 5 euro e 75mila euro. Il Dottore offre 20mila euro: "Non si schioda da lì" commenta Michele, che poi aggiunge: "Ora sono ancora più importanti questi 20mila euro… e poi sono inguaiato con la geografia". Arianna dice che 20mila "è una bella cifra" e il concorrente spiega i suoi dubbi: "Senza pensieri me la sarei giocata fino alla fine, ma quelli ci sono, un mutuo di 30 anni… Partita sfortunata, magari ci salviamo in calcio d’angolo. Mi dispiace non giocare fino alla fine, io e lei siamo opposti, per come sono io, straccerei tutto e mi butterei. Come ho detto, ho incontrato Anna e ho messo la testa a posto. La ragione prevale. Accettiamo?" chiede Michele ad Arianna che gli consiglia subito di prendere l’assegno e poi, vedendolo ancora titubante, insiste.

Alla fine, Michele accetta l’offerta di 20mila euro e poi scopre che nel pacco che avrebbe chiamato dopo, se non avesse preso l’assegno, ci sono 5 euro. Al termine della partita, Michele e Arianna trovano nel proprio pacco la Fresella: "Incredibile ragazzi, incredibile!" commenta De Martino. Tutti cambi decisamente sfortunati, ma almeno la coppia non torna a casa a mani vuote!

Le reazioni sui social

Dopo la puntata dell’1 giugno 2025 di Affari Tuoi, non mancano le reazioni sui social: "3 pacchi su 3 tutti blu. Anche il Dottore lo ha preso a cuore", "Ecco perché l’hanno mandata ieri in onda la partita di Alessia, perché era la partita fotocopia di questa di Michelino e c’era il riferimento", "Il dottore e Stefano hanno letteralmente salvato Michele e le sue pescate assurde!", "Assurdo, il tizio della Puglia ha cambiato 800 pacchi ma ha sempre pescato pacchi blu", "No vabbè, che puntata allucinante, mi sento drogata", "Gennarino, lo zero e la fresella, ti ci devi mettere d’impegno!!!", "Se ha preso Gennarino – zero – specialità mi sento di un male sarebbe la partita più epica della storia".

