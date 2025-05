Affari Tuoi, Lupo sostituisce De Martino nella partita di Alessia. I social: "Volevano toglierci proprio questa puntata" Nella puntata del 31 maggio, non mancano le polemiche dopo una partita decisamente sfortunata e qualche sorpresa con Lupo e Thanat: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata, in onda su Rai Uno sabato 31 maggio 2025, registrata tempo addietro ma mai andata in onda a causa di variazioni nel palinsesto. A giocare è Alessia, concorrente della regione Valle d’Aosta e insegnante di italiano, storia e geografia (alle medie) di professione. Tra le mani ha il pacco numero 8 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Chiara, il cui sogno è diventare un Magistrato antimafia. Alessia si è laureata in criminologia e per un certo periodo ha lavorato come investigatrice, ma dice di annoiarsi facilmente e per questo ha cambiato mestiere. Non solo: le piace anche viaggiare. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: i torcetti (biscotti al burro). Ecco cosa è successo nella puntata del 31 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 31 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata dedicata ad Alessia e Chiara? La partita parte benissimo perché col primo tiro eliminano i 20 euro. Poi vanno via 1 euro, 200 euro, 30mila euro, 10 euro e 20mila euro. Un inizio decisamente fortunato considerando che il podio è intatto e infatti suonano le campane a festa. Subito dopo arriva la prima chiamata del Dottore, che sorprende offrendo ben 40mila euro per cominciare. Alessia, per rispondere, cita il filoso Emerson: "Io voglio continuare a viaggiare". Qui comincia un siparietto perché né Stefano De Martino né il Dottore sanno chi sia il filosofo: "Io conoscevo il calciatore, pensa come stiamo messi" dice il conduttore. Le due donne decidono di tritare l’assegno e Alessia chiede scusa alla madre per quest’ultimo gesto. Poi De Martino aggiunge: "Chiediamo scusa anche a Emerson perché io e il Dottore non lo conosciamo!"

Una volta usciti i 5mila euro, Alessia chiama il numero del pacchista Armando, che è molto legato a lei e, infatti, il conduttore invita la concorrente ad avvicinarsi a lui: "Dà un bacio ad Armando, ti ha scritto una lettera, ce l’ha addosso (ha una maglietta con tante parole disegnate, ndr)". Sbirciato all’interno del suo pacco, il 3 del Molise, il conduttore scherza: "Lui vuole lasciare un segno indelebile nella tua memoria, perché ha pescato 300mila euro". Alessia, dopo aver visto l’effettivo contenuto del pacco, dice: "Ora ci sta per due motivi (nella sua memoria, ndr)". Poi trovano 0 euro nel 9 del Veneto e si balla sulle note di Anema e Core. Ora il Dottore propone il cambio e poi la concorrente dice di non voler dire i numeri che le piacciono: "Però non ho fatto sogni, né sono scaramantica. A pallavolo giocavo col numero 1 e il 17, che è il numero che indossavo quando ho fatto l’infortunio, un numero che mi ha portato gioie e dolori".

Subito dopo due batoste: eliminano 200mila euro (nel 10 della Toscana, pacco del nonno) e 100mila euro. "Uno dietro l’altro proprio…" commenta Alessia. De Martino punta sulla meditazione zen per riequilibrare la partita e poi invita Lupo a prendere il suo posto al centro dello studio. L’opinionista diventa il presentatore per pochi minuti: "Al mio 3 apri il 16 della Campania. Un’altra bella cifra va via", dice dopo aver visto i 75mila euro sfumare. "Lupo non mi ha fatto pesare questi 75mila" ammette la concorrente prima della chiamata del Dottore, che si gioca a carte ben 5 tiri. Alessia pesca la carta del cambio e poi spiega che lascerebbe il suo pacco solo per quello del padre, il 18, ma, alla fine, sceglie di rifiutare il cambio. Una volta usciti i 50mila euro, si va avanti con la partita, anche se sul tabellone restano solo due rossi: 10mila euro, che escono col pacco successivo ("Uno scherzo, ma stiamo giocando al contrario?" commenta il conduttore), e 15mila euro. Per fortuna, il mantra funziona e le sorelle eliminano ben tre pacchi blu.

A questo punto il Dottore offre solo 5mila euro e Alessia sottolinea: "Preferisco Gennarino", facendo poi tritare l’assegno da Chiara. Subito dopo perdono anche i 15mila euro e, prima di andare alla Regione Fortunata, scoprono di avere nel proprio pacco, il numero 8, Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi, che finisce per giocare con una pallina che emana un suono. La concorrente svela: "Non ci credo, pensavo di avere il piatto tipico". Ad Alessia, che si dice deconcentrata per la presenza di Gennarino (suscitando l’ira dei social) ispirano le Marche e la Sicilia, a Chiara il Piemonte. C’è indecisione, ma la sorella è categorica: "Il centro no". Alla fine, scelgono il Piemonte, ma non è quella giusta. Allora optano per la Sicilia, luogo dove hanno vissuto momenti indimenticabili con la famiglia, ma la Regione Fortunata è la Sardegna, e per rivelarla il conduttore chiama al suo fianco Thanat che, poco prima, aveva consigliato alle sorelle di scegliere proprio la Sardegna. "Tu non ascolti il povero Thanat? Posso capire Lupo, ma Thantat, l’oracolo?", ironizza De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 31 maggio 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Cioè ci hanno quasi tolto la puntata in cui ci prende Thanat?", "L’insegnante di geografia alla regione fortunata", "Beh, almeno adesso sappiamo che la povera Alessia non aveva vinto una mazza!", "Thanat ci ha preso, domani piove!", "No dai pensavo stesse sfottendo Thanat, povera Alessia", "Ma povera, la stavate anche per illudere", "Thanat che indovina una Regione miracolo…".

