Chi guarda Affari tuoi ogni sera su Rai 1 conosce Gennarino, il jack russell che accompagna Stefano De Martino tra i "pacchi blu". Ma non tutti sanno che il suo vero nome è Seven, che non è napoletano ma romano, e che ha alle spalle un addestramento serio fatto in Toscana. Il nome Gennarino è un’invenzione del conduttore, un omaggio partenopeo pensato per dare al programma un tocco in più di simpatia. A rivelare qualche dettaglio in più è proprio il suo istruttore, Gianni Orlandi. Vediamo quindi cosa ha rivelato al pubblico l’esperto cinofilo.

Affari tuoi: il passato in Toscana del cane Gennarino

Seven è stato preparato a Marina di Cecina da Gianni Orlandi, istruttore cinofilo dell’Associazione Dog Star Agility Team. "Quello che ho trasmesso a Seven l’ho appreso da Massimo Perla, un maestro riconosciuto a livello nazionale" racconta Orlandi. Perla ha formato molti istruttori e ha seguito l’addestramento di tanti cani finiti poi in TV o al cinema. Anche Seven, infatti, ha un curriculum ricco: ha fatto pubblicità per Balocco, Ikea, Tim, Fonzies, Nike e Poste Italiane.

I precedenti lavori del cane ‘Seven’

Oltre agli spot, Seven è apparso in serie come Rocco Schiavone, Edicola Fiore e Citofonare a Rai Due, e ha recitato in film come Nemiche per la pelle e Natale a Londra. "Con il mio border collie Bolt abbiamo lavorato in Gli addestratori, con Geppi Cucciari e Lillo. E con Sandy, una meticcia, in Io e te dobbiamo parlare con Pieraccioni e Siani", aggiunge l’istruttore di Seven, Orlandi. Una squadra di cani abituati al set, cresciuti a Cecina e poi sparsi ovunque.

L’idea geniale di Stefano De Martino e l’età di Gennarino

L’idea di portare un cane in trasmissione è stata proprio di De Martino. "È un vulcano di idee" dice Orlandi. "Ha pensato che una presenza canina avrebbe arricchito la trasmissione, e quando ha incontrato Seven è stato amore a prima vista da entrambe le parti". Il jack russell è stato associato ai "pacchi blu", quelli con gli importi più bassi. Una scelta semplice, efficace, che funziona. Il pubblico lo adora. Oggi Gennarino ha dieci anni, ma non dà segni di stanchezza. Con la sua coda sempre in movimento, il musetto sveglio e il passo deciso, fa parte del meccanismo del programma tanto quanto il dottore o il pacco numero 7. Dimostrando quanto piccoli cambiamenti e un po’ di carismo possano cambiare velocemente l’immagine di un programma, o almeno alcuni suoi elementi.

