Affari Tuoi, Carmine fa il suo show e frega il Dottore tra risate e gesti inaspettati Nella puntata dell'8 giugno, la partita di Carmine inizia malissimo ma finisce molto meglio, con lui che, grazie al suo gesto, batte il Dottore: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno domenica 8 giugno 2025. A giocare è Carmine, concorrente della regione Molise e camionista di professione. Tra le mani ha il pacco numero 17 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la moglie Roberta, ex cassiera e barista, che racconta: "L’ho conosciuto in un bar. Gioca a carte, per questo lo chiamano Asso", e lui aggiunge: "Quando giochiamo a scopa, mi chiamano così per il film di Celentano". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la stracciata. Ecco cosa è successo nella puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 8 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata dedicata a Carmine e Roberta? La partita comincia piuttosto male perché la coppia elimina subito i 200mila euro, e poco dopo arriva un’altra batosta, ma prima il concorrente chiede a Stefano De Martino di scombinare i capelli al pacchista della Puglia – il pacco chiamato – nel caso di un rosso: "Se ha il pacco rosso, gli puoi scombinare i capelli? Visto che è preciso, almeno ho una soddisfazione", e il conduttore, scherzando, commenta: "Io non vorrei una reliquia del Presidente tra le mie mani…", perché, in effetti, nel 15 della Puglia ci sono i 100mila euro. Poi vanno via anche i 5mila euro, 0 euro e 75mila euro (nel 3 della Sicilia). Arriva una proposta di cambio da parte del Dottore, ma Carmine rifiuta e poi trova i 200 euro, 10mila euro e 50 euro. La prima offerta è 23mila euro, considerata dalla coppia "una bellissima offerta": "Sono tantissimi, per tutti, per me soprattutto, ma giochiamocela. Rifiuto l’offerta" commenta il concorrente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una volta usciti 1 euro, la Stracciata (è lo stesso Carmine a consegnarla alla pacchista della Calabria correndo e agitando la tovaglietta) e 30mila euro, il Dottore propone il cambio, ma lo rifiuta per la seconda volta, senza confrontarsi con la moglie. Poi un punto va al Dottore, perché perdono anche i 50mila euro, e quest’ultimo offre 23mila euro. "Io andrei avanti, anche perché sono venuto qua col camion stasera e di solito trasporto 300 kg di grano… 300 k posso portarmeli a casa, no?" risponde il concorrente prima di far tritare l’assegno dalla moglie. Poi escono i 15mila euro e il Dottore torna alla carica con un cambio, e questa volta Carmine lo accetta senza esitare (e guarda la moglie come se ne avessero già parlato poco prima), lasciando il 17 – che contiene solo 10 euro – per prendere il 20 del Trentino-Alto Adige: "Mi piace, è un bel numero e poi Roberta è nata il 20" spiega.

A questo punto il Dottore offre 29mila euro. Lui è titubante e la moglie gli consiglia di fare un altro tiro, ma Carmine commenta: "Dopo i 300mila, non c’è più nulla (sul tabellone restano i 20mila e tre blu, compreso Gennarino, ndr). Non sento sensazioni…". Roberta gli dice: "Fai come ti senti, la partita è tua", e il concorrente si convince: "E facciamolo un altro tiro, daje!" Assegno tritato e si passa a un altro tiro, ma nel 2 delle Marche ci sono i 20mila euro. Il Dottore allora se la gioca a carte e Carmine, attraverso la filastrocca Ambarabà ciccì coccò, pesca l’offerta, che è sempre 29mila euro. Roberta gli consiglia di "non fare lo stupido" e De Martino gli ricorda che ha più possibilità di trovare un blu che i 300mila euro e che poi l’offerta potrebbe salire.

Il concorrente però è deciso a fermarsi: "Io penso che nella vita uno si deve pure accontentare. Tutti puntiamo ai 300. Un’esperienza bellissima, l’unico programma che unisce l’Italia, tutte belle persone, lo dico veramente. Non me ne voglio andare a mani vuote, 29mila euro sono tanti. Ieri ho sognato dei numeri e me li sono scordati, volevo segnarli ma me ne sono dimenticato… ringrazio tutti e accetto l’offerta". Poi trovano Gennarino nel 10, che rappresenta il mese di nascita dei due figli di Carmine, e 100 euro. Nel gran finale restano i 300mila e i 500 euro e De Martino commenta la difficile situazione: "Mi hai fatto il cambio strano, in un momento strano e l’hai cambiato d’istinto. Sei uno che conosce il valore dei soldi ed è giusto che tu abbia i 29mila euro". Subito dopo scopriamo che la coppia aveva nel pacco solo 500 euro.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi dell’8 giugno 2025, non mancano le reazioni sui social: "Ok non aveva i 300k, ma avrebbe ricevuto un’offerta molto più alta", "Raga regola non scritta: si cambia solo con new entry", "Se ha i 300k se ne pentirà a vita perché ahimè lei voleva accettasse, già si vedeva da come lo guardavo, mi auguro per lui di no", "No dai, non ci voglio credere", "La new entry che ha i 300.000", "Carmine uno di noi, i concorrenti molisani sono i più umili e quelli che conoscono il vero valore dei soldi".

Alcuni utenti poi notato che Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi, non sia particolarmente in vena di restare in studio, visto che entra e poi esce subito senza prendere nemmeno il biscotto: "Gennarino si è licenziato", "Gennarino sciopera", "Gennarino mi sa che si è rotto il ca**o tutte le sere poverino, lo lasciassero in pace", "Gennarino pienoH", "Anche Gennarino incaz*ato", "Gennarino si è stufato…".

