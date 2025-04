Stefano De Martino annuncia Affari Tuoi in prima serata con il cast di Stasera tutto è possibile Il conduttore ha annunciato che nella puntata in prima serata del gioco dei pacchi ci sarà il cast del programma di Rai 2 con l'aggiunta di altri vip.

Il 2 maggio prossimo sbarcherà in prima serata Affari Tuoi in quella che sarà una sorta di addio di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Infatti durante il programma dei pacchi sarà presente tutto il cast del programma di Rai 2 che sarebbe volto al termine, almeno per quanto riguarderebbe la conduzione dello showman di Torre Annunziata.

Affari Tuoi in prima serata il 2 maggio 2025

Venerdì 2 maggio Stefano De Martino condurrà una puntata speciale di Affari Tuoi in prima serata con al fianco altri personaggi del mondo dello spettacolo e della tv. Tra questi ci saranno soprattutto i suoi ospiti fissi del cast di Stasera tutto è possibile. Quest’ultimo suo programma si è chiuso due settimane fa e non sarà più condotto, probabilmente, dallo stesso ballerino. La puntata di Affari Tuoi che avrà come ospiti anche altri vip come Serena Brancale, Stash e Sal Da Vinci. Nella pubblicità del programma infatti si vede De Martino parlare al telefono con il Dottore e dire: "no, Stasera tutto è possibile è finito", subito dopo entrano nello studio i protagonisti proprio della trasmissione di Rai 2. Come anticipato da Fanpage Affari Tuoi andrà in onda fino alla fine di giugno, segno di una stagione incredibile in termini di ascolti e di gradimento del pubblico. La conduzione di Stefano De Martino ha fatto dimenticare presto ai telespettatori quella di Amadeus. Ed è per questo che la Rai manda in onda il programma dei "pacchi" fino a estate inoltrata e ne fa anche una puntata speciale serale così da permettere anche al conduttore di salutare i suoi compagni di battute come quelli di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino non sarà più alla guida di Stasera tutto è possibile?

Il ballerino e conduttore si è commosso nell’ultima puntata dello show di Rai 2 e queste lacrime hanno fatto pensare, alla maggior parte dei telespettatori, che per lui quest’avventura sia terminata. Inoltre Francesco Paolantoni che fa parte del cast di Stasera tutto è possibile, intervistato da Fanpage, ha dichiarato: "Senza Stefano De Martino, il gruppo storico di Stasera tutto è possibile non esisterà più. Senza di lui, non ci siamo neanche noi". Ci sarebbe la possibilità, sempre secondo il giornale online, che i The Jackal siano i nuovi conduttori. Su questo punto il comico napoletano ha spiegato: "So anche io che c’è la possibilità di una conduzione The Jackal, ti confermo che la produzione ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione. Ma Stefano avrebbe già dovuto farne un’altra, perché era prevista. Però le cose stanno andando velocemente, in modo imprevedibile, anche per lui. Ci sono meccanismi e dinamiche complicate, che si stanno accelerando. È tutto complicato".

