Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno lunedì 19 maggio 2025. A giocare è Angelo, concorrente della regione Molise e agricoltore di professione. Tra le mani ha il pacco numero 8 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la figlia Annamaria, che ha 5 figli. Il conduttore, prima di entrare nel vivo del gioco, chiede ad Angelo: "Cosa concimi?" Tra le opzioni che mette in campo c’è il "Favino" e il conduttore ironizza: "Pierfrancesco?", ma il concorrente, capendo ‘per Francesco’, risponde: "No, per gli animali!". De Martino scoppia a ridere e ripete: "Ah, non per Francesco, per gli animali!" Tutto è pronto, ma prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che sono i Torcinelli. Ecco cosa è successo nella puntata del 19 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 maggio 2025: cosa è successo

Come comincia la partita di Angelo e Annamaria? Con i primi sei tiri, eliminano 5mila euro, 100 euro, 30mila euro, 200 euro, 15mila euro e 75mila euro. Alla fine, possono dirsi soddisfatti: suonano le campane a festa perché il podio è intatto. La prima offerta del Dottore è 35mila euro, ma il concorrente li rifiuta: "Sono tanti soldi, ma sono qui da tante puntate". Poi De Martino lo sfotte sulla pronuncia e l’ordine della parole e Angelo, un po’ toccato dalle sue parole, sottolinea: "Io parlo sempre italiano eh", e il conduttore scherza per calmare gli animi: "Anche io, mi trovo bene con l’italiano!" Alla fine, Angelo, convinto, dice: "Ringrazio il Dottore e tranciamo!"

Poi vanno via 0 euro e 50mila euro e il conduttore passa alla meditazione zen perché "stiamo aprendo troppi pacchi rossi". Funziona a metà: escono dal tabellone 10mila euro, ma suonano ancora le campane a festa. Una volta rifiutato il cambio proposto dal Dottore, eliminano anche i 200mila euro contenuti nel pacco della Calabria, regione che prima piaceva al concorrente e ora, dopo questa batosta, no. De Martino prova col mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e questa volta funziona: vanno via i 5 euro. Poi escono i 500 euro e Angelo è già proiettato nel futuro, tanto che De Martino gli chiede se possa prima sentire il Dottore: "Altrimenti andiamo avanti senza di lui, perché io posso anche fare così". Mentre sta parlando, allo squillare del telefono, il conduttore tira su la cornetta per poi metterla subito giù, col Dottore che poi, offeso, lascia cadere la linea. Angelo però vuole sentire cosa abbia da dire: "Magari ci aiuta" e finalmente arriva la chiamata con PaSqualo offre 25mila euro. A questo punto il concorrente ammette che non è semplice rifiutare un’offerta così (prima avevano rinunciato ai 35mila euro ma c’erano molti pacchi rossi in gioco): "Molto difficile. Da casa ci azzecco tutte le sere, nessuno deve parlare quando c’è Affari Tuoi, è il mio hobby. Comunque un tiro lo facciamo" dice Angelo.

La coppia padre-figlia trova 50 euro e il Dottore torna all’attacco con il cambio, ma prima fa chiedere al concorrente "Hai titubato? Se non hai mai titubato, però lo devi giurare qui davanti a tutti…", e lui ammette di non sapere il significato della parola, ed è così dolce quando lo fa che ne apprezzi la sincerità e l’umiltà. Una volta spiegatogli dalla figlia cosa vuol dire, dice: "Ah sì, ho tanti dubbi!" e De Martino, sempre scherzando, alza la voce: "Hai titubato allora, confessa!" e il concorrente ribatte: "Accetto!" E scoppia una risata in studio. Al termine del siparietto, Angelo decide di rifiutare il cambio senza "titubare" per poi eliminare, finalmente, i Torcinelli, la specialità del giorno. A questo punto PaSqualo torna all’offerta iniziale di 35mila euro, a cui Angelo rinuncia: "Ringraziamo il Dottore e tranciamo". Dal tabellone esce un altro pacco blu e restano invece 10 euro, Gennarino, 20mila euro, 100mila euro e 300mila euro. Subito dopo il Dottore offre 44mila euro e il concorrente spiega: "Io voglio prendere il cagnolino, quando lo libero mi fermo. Non l’ho trovato, ma ho 44mila euro in mano però". Annamaria commenta: "Non siamo messi poi così male adesso, ancora possiamo giocare", e Angelo segue il suo consiglio: "Va bene, rifiutiamo i 44mila allora". Nel 9 della Liguria, poi, ci sono 10 euro e in studio si festeggia: "E vai!" esulta De Martino prima di baciare sulla guancia Angelo. L’offerta sale a 60mila euro e il concorrente è in grande difficoltà: "Mi mette alla prova. Secondo me Gennarino è andato in Sicilia". De Martino è incredulo: "Lui ha un’ossessione per Gennarino, ha 60mila euro e dice ‘secondo me è in Sicilia’".

Una volta tritati 60mila euro, padre e figlia trovano 20mila euro e Gennarino, che Angelo accarezza e bacia mentre festeggia con tutto lo studio, dandogli pure un biscottino. Un finale col botto li attende: sul tabellone ci sono 100mila e 200mila euro. "Forse stiamo sognando? Io soffro di cuore e questa partita è assurda. Mi sto sentendo male" commenta il concorrente completamente in tilt. Il Dottore fa un’ultima offerta di 200mila euro, una cifra forse mai vista prima su un assegno: "Non ci credo che siano qua". De Martino, nel frattempo, lo fa sedere su un gradino della scaletta di Gennarino e gli dice di immaginare di essere nel salone di casa sua e di avere tra le mani 200mila euro: "Cosa fai?" gli chiede. Angelo, spinto dalla figlia che dichiara "ma sei pazzo a rifiutare 200mila euro", risponde: "Siamo venuti qua per giocare, abbiamo avuto una bella opportunità. Ringraziamo tutti gli amici, io posso essere il papà di tutti i pacchisti, e ringrazio te, Stefano. Accetto l’offerta". Al termine della puntata, Angelo e Annamaria scoprono di avere nel proprio pacco 300mila euro. "Te l’ho detto papà, io me lo sentivo" commenta la figlia (poco prima, dopo aver ascoltato il Dottore, ha detto che nell’8 c’erano i 300mila, nonostante in precedenza avesse consigliato al padre di accettare l’offerta).

Le polemiche sui social

Ma dopo una partita così, con un concorrente che ti entra nel cuore già dai primi 5 minuti, come si fa a polemizzare su di lui? Dopo la puntata del 19 maggio di Affari Tuoi, infatti, leggiamo su X una serie di complimenti e apprezzamenti per Angelo: "Questo signore stasera ha fatto LA partita con umiltà, simpatia e una dolcezza infinita, quasi disarmante", "A volte babygirl è un omone buono che ha lavorato la terra per tutta la sua vita e oggi porta la sua umiltà in diretta nazionale", "Angelo, che capolavoro hai fatto", "Angelo il titubante che continua a cercarsi il cuore dal lato sbagliato ma intanto è arrivato alla fine con 100 e 300 mila", "Le anime belle come Angelo sono rare e Gennarino lo sa", "Sono sinceramente commossa davanti alla loro felicità", "Forse la puntata più bella di sempre! Tra la spontaneità di Angelo, l’emozione di Stefano, Gennarino che spunta nel momento Clou. Partita fatta di pancia, senza drammi, sogni o pensieri. 200000 strameritati".

E ancora: "Ma io posso piangere per uno sconosciuto che ha trovato un cagnolino in un pacco non suo e che si appresta a vincere 100.000 o 300.000? POSSO?", "Oddio, che partita strepitosa, aiuto!", "Angelo aspettava Gennarino solo per dargli il biscottino", "Angelo, sei un uomo buono, il papà di tutti", "Ho pianto", "Questo signore è troppo simpatico, finalmente i soldi a chi li merita davvero!", "Angelo è andato a casa con 200.00€ ma soprattutto con tutto il pubblico e gli altri concorrenti in lacrime perché a lui vogliono davvero bene".

Le critiche invece sono rivolte tutte alla figlia Annamaria: "Ma la figlia che dà la colpa al padre per non essere andato avanti quando è stata lei a dire ‘sei pazzo a rifiutare 200 mila euro’", "Lui avrebbe voluto continuare", "La figlia prima dice accetta, e poi 300k", "Lui sarebbe andato avanti, ha preso i 200k per la figlia", "Se la figlia si fosse fatta da parte".

