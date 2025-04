Affari Tuoi, Ricardo fraintende il Dottore (che si arrabbia) ma si salva nel finale. Sui social è polemica: "Un iceberg" Nella puntata del 25 aprile, la partita di Ricardo e la madre finisce bene, nonostante qualche problema con il cambio iniziale: cosa è successo col Dottore

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Ricardo (è spagnolo) a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 25 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Veneto, consulente immobiliare di professione ("Bello questo mestiere, lavori con i sogni delle persone" dice), pesca il pacco numero 8 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla madre Valentina, che considera il figlio "unico". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il baccalà alla vicentina. Ecco cosa è successo durante la puntata del 25 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 25 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Ricardo e Valentina non parte benissimo, perché eliminano subito i 75mila euro. "Auguri! Abbiamo cominciato bene…" commenta Stefano De Martino. Poi vanno via i 30mila euro e i 10 euro, contenuti nel pacco scelto dalla madre che, ironica, dice: "Vedi Ricardo, tu devi dare retta a me". Subito dopo esce anche il Baccalà, e poi si continua con i 200 euro e col pacco 13, che rappresenta il compleanno di Ricardo, di suo fratello e il giorno in cui l’hanno chiamato per fare il provino. Al suo interno ci sono 50 euro. Il podio resta intatto e il Dottore propone il cambio come richiesto dal concorrente: "Io scherzo molto, infatti lo rifiuto e vado avanti". PaSqualo però chiarisce che Ricardo è costretto a cambiare il pacco in quanto è stato lui stesso a scegliere il cambio tra le due opzioni (l’altra è l’offerta): "Mi ha chiuso il telefono in faccia" dice De Martino sorpreso. "Il Dottore si è arrabbiato" pensa la madre, mentre il conduttore riporta che, secondo Pasquale Romano, "scegliendo il cambio, lo hai accettato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla fine, Ricardo lascia l’8 per il 9 (numero preso a caso contando in ordine i pacchi fino a 8) e il conduttore sottolinea: "Puoi sempre tenere il tuo pacco lì e andare a prendere nuovamente più avanti". Infatti, il concorrente decide di non aprire l’8, anche perché lo considera il "numero dell’infinito". Col tiro successivo però elimina i 200mila euro, contenuti nel 15 del Molise. Una volta usciti 1 euro e 50mila euro, il Dottore gli offre nuovamente la possibilità di scegliere tra cambio e offerta e Ricardo non ha dubbi sul fatto di correre a riprendersi il suo numero 8: "Se c’è una cosa che ho imparato nella vita, è che l’incoerenza ti porta serve nuove cose, quindi meglio che abbia cambiato idea" spiega. Subito dopo viene liberato Gennarino a cui pare non stia tanto simpatico Lupo: "Anche a Gennarino stai antipatico" commenta con ironia il conduttore sentendo il cagnolino abbaiare.

Poi eliminano 5 euro e 10mila euro e il Dottore svela a Ricardo che se chiedesse per la terza volta il cambio, sarebbe un record. Il giovane, pur essendo tentato da queste ultime parole ("Non mi dispiacerebbe ottenere il record" ammette), preferisce l’offerta, che è di 27mila euro (quante le puntate a cui ha partecipato), e poi la rifiuta senza alcuna esitazione. Successivamente se ne vanno i 300mila euro contenuti nel pacco 11 della nonna: "Questo è il potere della nonna…". Il Dottore propone il cambio, questa volta di sua spontanea volontà, ma Ricardo lo rifiuta e poi apre i pacchi da 15mila euro e 5mila euro. Finalmente arriva un buon tiro da 500 euro e sul tabellone restano 0 euro, 100 euro, 20mila e 100mila.

A questo punto il Dottore si gioca il prossimo tiro a carte e Ricardo pesca l’offerta che è 15mila euro: "Sono comunque soldi. Qui bisogna avere una strategia. 15mila valgono meno di due pacchi presenti nel tabellone, ma chiederei un consiglio". Lupo ricorda alla coppia madre-figlio: "Non sappiamo cosa c’è nel pacco, quindi…", "Ah no? Una bella novità…" lo prende in giro De Martino prima di sentirgli dire "rifiuterei l’offerta". Mamma Valentina, che ammette di essere "incosciente", triterebbe l’assegno e il figlio decide di seguire il suo consiglio per poi trovare nel pacco successivo, il 5 della Toscana, 0 euro. Il Dottore offre 20mila euro: "Bel dilemma…" dice il concorrente, con la madre che sottolinea: "Qui rischiamo grosso…". La madre rifiuterebbe anche quest’ultima offerta, ma precisa: "Poi dobbiamo tornare a casa insieme, quindi decidi tu!", "Dato che la vita è fatta di rischi, questo assegno sta bene tritato" è la risposta di Ricardo. Fortuna vuole che subito dopo trovino i 100 euro: "Soldi sicuri!" urla De Martino quando vede che sul tabellone sono rimasti soltanto i 20mila e 100mila euro.

Nel gran finale il Dottore offre 40mila euro e Ricardo li accetta, ma non senza qualche dubbio: "Mi stanno seducendo con questo profumo, lo ammetto, ma non lo so. Da una parte porti 20mila euro a casa, dall’altra c’è uno zero in più. Ma credo che nella vita sia necessario accontentarsi delle cose semplici, tipo 40mila euro (lo dice sorridendo per scherzare, ndr)! Quindi accetto l’offerta". Infine, niente manciata di secondi prima di scoprire che madre e figlio nel pacco avevano 20mila euro. La partita finisce bene, ma la polemica è dietro l’angolo e scatta a causa dell’atteggiamento freddo del concorrente, che non esulta nemmeno quando capisce di aver fatto bene ad accettare l’offerta di 40mila euro.

Le polemiche sui social

Come ogni sera, non mancano le polemiche sui social dopo la puntata del 25 aprile 2025 di Affari Tuoi: "Questo uno di quelli che posta su Instagram le citazioni di The Wolf of Wall Street", "O è serafico, o è freddo come la neve. Ricardo ha vinto 40.000€, fa un semplice ok verso qualcuno dei suoi vicini di banco e giusto un timido sorriso come se fosse un po’ estraniato dal contesto…", "Ma questo è un iceberg!", "Gente che si meritava di vincere tutto e non ha vinto niente e tipi come questi qua simpatici come un calcio nel cu*o riescono sempre ad andare a casa con dei soldi…", "Il concorrente di stasera talmente antipatico da risultare alla fine simpatico nella sua antipatia", "Qualcuno dica a questo concorrente che non ce l’ha solo lui, grazie", "Ricardo mangiatela n’emozione, figlio mio".

E ancora: "La mamma gli si avvicina teneramente, gli fa un sacco di complimenti: lui impassibile. È il momento di Gennarino: lui impassibile. Non so gli altri ma a me dà i brividi questo ragazzo. In senso negativo", "Questa vittoria senza un minimo di esultanza mi fa pensare a quanto sia triste che gente come Gaetano da recale in provincia di Caserta non abbia vinto nulla", "Stefano ci ha risparmiato ‘una manciata di secondi’ perché non lo sopportava nemmeno lui", "Questo uno di quelli che ti contatta su Instagram per proporti il suo schema piramidale di business", "Potevano saltare questa puntata invece di quella della pallavolista…", "Ricardo forse ai funerali ride, funziona al contrario", "Abbiamo Leopardi dei poveri stasera".

Potrebbe interessarti anche