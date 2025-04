Affari Tuoi, De Martino si arrabbia con Elisa e il cane Gennarino 'parla' col Dottore: "Striscia li accuserà" Nella puntata del 20 aprile, la partita di Elisa e Davide non va come previsto: si arriva alla regione Fortunata, ma finisce male e il cane si prende la scena

È Elisa a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 20 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Friuli Venezia Giulia pesca il pacco numero 3 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al marito Davide. La concorrente è mamma di due bimbe, Arianna ed Eleonora ("Sono la mia vita"), ed è sposata con Davide dal 2020: "Ci siamo messi insieme per gioco, mi ha mandato un messaggino con scritto ‘dai, oggi ci mettiamo insieme per scherzo’ e sono passati 20 anni".

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la ribolla gialla. Essendo Pasqua, non manca un’altra piccola sorpresa: Gennarino, un personaggio da trovare. "Da questa sera bisogna liberarlo" commenta il conduttore mentre vicino alla coppia si palesa all’improvviso un cagnolino, "Gennarino", che De Martino guida subito verso il dietro le quinte del game show per continuare con il game show: "Vieni qua, non adesso" dice il conduttore ridendo. Ecco cosa è successo durante la puntata del 20 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 20 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Elisa e Davide comincia piuttosto bene perché, con i primi sei tiri, eliminano 3 pacchi blu e tre rossi: 15mila euro, 500 euro, 50 euro, 10mila euro, 20 euro e30mila euro. Suonano le campane a festa, essendo il podio intatto, e subito dopo arriva la prima chiamata del Dottore, che offre ben 37mila euro: "Bella cifra, però il podio è intatto" commenta Elisa, rifiutando quindi i soldi. Una volta eliminati 20mila euro e 0 euro – a ballare sulle note di Anema e Core sono sempre Alessia e Armando che De Martino considera "ormai una coppia di fatto", anche se Elisa vorrebbe scatenarsi con loro -, arriva la prima batosta della serata del valore di 300mila euro. A questo punto tocca al Dottore che propone il cambio, ma la coppia lo rifiuta e poi fa altri tre tiri: nel 19 del Lazio ci sono 5mila euro, nel 2 della Lombardia trovano la ribolla gialla e nell’ultimo pacco della tripletta ci sono ben 75mila euro. Il Dottore offre 28mila euro, ma Elisa ricorda che sono "venuti qui per giocare" e fa tritare l’assegno.

Poi trovano i 200 euro ed è festa in studio, ma la partita non è ancora finita e PaSqualo torna alla carica con il cambio. La concorrente pensa di avere i 200mila euro nel proprio pacco e quindi rifiuta la proposta del Dottore per chiamare il numero 15 della figlia più piccola, Arianna, dove ci sono proprio i 200mila euro. Davide commenta: "Ci sono ancora i 100mila!", e De Martino concorda e ricorda che anche i 50mila sono ancora in gioco. L’offerta scende a 15mila euro, ma Elisa ‘se la vuole giocare’ e trita il terzo assegno. Finalmente tocca a Davide chiamare un pacco, ma sceglie la new entry della Calabria e anche questa volta il mito non viene sfatato: se ne vanno via pure i 50mila euro.

Ora sul tabellone, di rosso, resta solo il pacco da 100mila euro e il Dottore propone il cambio, che Lupo considera più "un’opportunità che un modo per danneggiare la coppia". Elisa lo accetta e lascia il numero 3 per prendere il 12 delle Marche e scoprire subito dopo che nel pacco da lei pescato all’inizio c’erano 10 euro. A questo punto il Dottore offre 15mila euro, ma Davide è sicuro: "Troviamo Gennarino". Quindi, di comune accordo, tritano l’offerta. Quando De Martino chiede il motivo per cui sono rimasti determinati numeri sul bancone, la concorrente spiega: "Il 5 è il giorno del matrimonio e di quando ci siamo fidanzati; il 9 è un bel numero, mi piace; e il 20 è il numero che una delle mie figlie, Eleonora, mi ha detto quando ho chiesto a loro di dirmene uno tra 1 e 20, ed è anche il giorno del compleanno di Davide". Elisa sceglie di chiamare proprio il 20, ma al suo interno ci sono i 100mila euro e il conduttore si agita e sbotta: "Brava Eleonora, ma mamma proprio non ti ha ascoltata. Uno chiede un numero al figlio, lui te lo dice e al cambio non lo vai a prendere? A dirtelo è un bambino, un’anima pura, candida… e tu che fai? Me lo chiami addirittura! Passi che non lo cambi, ma lo chiami e non te lo porti fino alla fine?"

Alla fine, De Martino presenta il cane Gennarino, che ‘sta’ proprio nel pacco della coppia, il 12, e viene subito percepito come la mascotte di Affari Tuoi: "Tu hai lasciato 10 euro per prendere Gennarino?" Il cagnolino compare in studio, questa volta perché chiamato dal conduttore: "Buonasera Gennarino". Il cane scodinzola e corre incontro a lui. Dopo essere salito sul tavolo vicino alla concorrente, Stefano De Martino prende la cornetta del telefono rosso per permettere a Gennarino di ‘parlare’ con il Dottore, al quale abbaia tutto felice, e poi vediamo il protagonista della puntata correre per lo studio come un fulmine, soprattutto quando il conduttore gli lancia un giochino per allontanarlo dal centro del palco e proseguire così la partita con la Regione Fortunata. Elisa e Davide puntano prima su una regione che gli sta a cuore, la Campania, perché la nonna paterna di lei era di Capri. I 100mila euro restano alla Rai, ma c’è ancora la possibilità di vincere 50mila euro ed Elisa opta per la Puglia. La Regione Fortunata però è il Molise.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata del 20 aprile di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social: "Rifiuta tutte offerte con decisione, anche quelle più che decenti, cambia male, non aveva nulla, va alla regione fortunata e zero!", "Ma perché FANNO SEMPRE GLI STESSIIIIII ERRORIIII. ‘Mia figlia mi ha detto di stare attento al n. 20’ e lei che fa? Chiama il 20 dove c’erano 100 mila euro", "Secondo me il problema è a monte…cosa chiedi un numero a una bambina", "Può mai vincere una che nel pacco becca un cane?!", "Te lo dice tua figlia e non lo prendi?", "Stefano si è incazzato ed ha fatto bene!!! Che co…..i a non prenderlo", "Ma scusa, ma se tuo figlio ti dice un numero e puoi cambiare il pacco, ma prendilo, no?", "Ma il marito oltre a dire ‘ammappate’ può rendersi utile?", "Ma ora, con 4 blu e 1 rosso, vuoi cambiare?!? Io ti auguro ogni bene, però così è un po’ un azzardo", "Figli di qua, consigli di là, sogni di qua, sogni di là e poi quando fanno il cambio prendono altri numeri".

Non mancano però tanti commenti entusiasti per la presenza del cane Gennarino in studio, vero protagonista della serata: "Meno 3 2 1 al servizio di striscia che li accusa di copiarli nell’avere un cane in studio", "Voglio partecipare subito ad affari tuoi e voglio aver il pacco di Gennarino", "Gennarino che parla con il Dottore, non te lo puoi inventare", "Ma chissene dei soldi datemi Gennarino", "Mi sono innamorata di Gennarino", "Gennarino che ha pure la canzoncina mi ha uccisa", "Gennarino è mascotte ma anche conduttore", "Ma a lei non hanno chiesto se voleva tenere Gennarino", "Peccato… almeno potessi prenderti Gennarino", "Ma benvenuto in famiglia Gennarino", "Tenetevi i soldi e datemi subito Gennarino".

