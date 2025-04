Veronica Gentili sull’Isola dei famosi: “Perché ho accettato”, la sua verità dopo la critica al reality La nuova conduttrice fa chiarezza sui motivi che l’hanno spinta a dire sì all’Isola dei famosi: il video ironico e il messaggio con i suoi obiettivi.

Veronica Gentili guiderà l’Isola dei famosi 2025, la nuova edizione del reality dei naufraghi in partenza a inizio maggio su Canale 5. Reduce dalla conduzione delle Iene, la giornalista avrà l’arduo compito di rilanciare lo show targato Banijay dopo la sfortunata edizione timonata da Vladimir Luxuria che ha visto precipitare gli ascolti e la reputazione del programma. Per la Gentili si tratta di una sfida intrigante, ‘macchiata’ però da una frase in certo senso poco positiva pronunciata da lei stessa due anni nei confronti dell’Isola dei famosi.

L’Isola dei famosi, parla Veronica Gentili: "Perché ho accettato"

Era l’ottobre 2023, quando Veronica Gentili – da poco ufficializzata alla conduzione de Le Iene – aveva dichiarato in un’intervista a Il Messaggero: "E’ stata una cosa inaspettata. Come ho reagito quando me l’hanno proposto? Ero spiazzata e anche un po’ scossa e basita. Però volevo fare qualcosa di nuovo, ma comunque con una certa continuità. Infatti Le Iene non sono mica L’Isola dei Famosi, ma sono un programma dove si può fare qualcosa di bello giornalisticamente parlando". Quel riferimento in negativo all’Isola dei Famosi è tornato come un boomerang contro la conduttrice, che ora si ritrova anche alla guida dell’Isola dei famosi. E proprio per far chiarezza su quelle parole, nelle scorse ore ha deciso di spiegare sul suo profilo Instagram perché ha accettato di condurre il reality dei naufraghi, ma innanzitutto ha pubblicato un video ironico in cui dice: "Ale, ma hai letto cosa dicono sul giornale? Dicono che Veronica Gentili conduce L’Isola dei Famosi. Ma non era una giornalista? Bah, cose da matti".

Quindi, la Gentili ha accompagnato al filmato un pensiero un po’ più articolato nel quale ha fatto chiarezza su quello che l’ha spinta a dire sì all’Isola dei famosi e su cosa si aspetta da questa nuova avventura televisiva:

"Ciò che rende tale un giornalista non è ciò che racconta, ma il punto di vista, la modalità di approccio. Cosí come è l’approccio alla storia che racconta a rendere tale il documentarista, non l’oggetto osservato. Scrutare la realtà nelle sue varie forme e nelle sue diverse espressioni, sospendere il giudizio e lasciar parlare i fatti, farsi portavoce -talvolta interprete- di quello che accade di fronte a noi, senza mistificare, distorcere, forzare la lettura degli eventi. E’ una questione di etica individuale, il tentativo di farsi portare dai fatti e dalla loro verità. Tutto è raccontabile, tutto ha bisogno di essere raccontato, di qualsiasi cosa si tratti. E non può esistere snobismo in tutto questo, non possono esserci gerarchie. Ho sempre voluto prestare i miei occhi e la mia voce a chi vuole servirsene per conoscere quello che accade, che sia su un giornale, in un talk politico, un post sulla rete, un’intervista radiofonica. E’ tutto quello che posso offrire, è tutto quello che si deve pretendere da me. Tutto il resto è solo rumore". Visualizza questo post su Instagram

L’Isola dei famosi 2025, quando inizia e chi sono i concorrenti

La 19esima edizione dell’Isola dei Famosi partirà mercoledì 7 maggio; si tratta di una data ufficiosa, poiché Mediaset non ha ancora comunicato il calendario ufficiale del programma. Il reality, che vedrà la partecipazione di Simona Ventura come opinionista unica al fianco della conduttrice Veronica Gentili, dovrebbe durare circa due mesi con chiusura prevista a inizio giugno. Al momento il cast di concorrente prevede 12 naufraghi (ufficiosi):

A loro potrebbero aggiungersi new entry dell’ultimo minuto (o possibili ingressi a reality in corso). I nomi ancora ‘caldi’ sono quelli dell’allenatore Serse Cosmi, della showgirl Carmen Russo e della modella transgender Carly Tommasini.

