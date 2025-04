Isola dei famosi, il cast (finalmente) si sblocca: Teresanna Pugliese e la prima stella del Grande Fratello Spuntano i primi dettagli sulla nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: ecco i primi possibili concorrenti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi, condotta per la prima volta da Veronica Gentili. A causa dei bassi ascolti che continua a registrare The Couple, il reality game condotto da Ilary Blasi, i vertici Mediaset potrebbero decidere di interromperlo prima del previsto (forse il 5 maggio) per anticipare invece L’isola dei famosi, che in tal caso potrebbe partire attorno a metà maggio. Gli addetti ai lavori sono quindi impegnati nella corsa alla definizione del nuovo cast e proprio oggi sono emerse importanti indiscrezioni su quelli che potrebbero essere due probabili nomi: ecco di chi si stratta.

Isola dei famosi 2025, Teresanna Pugliese e Cristina Pleviani nel cast

La prima indiscrezione arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere attraverso i social che la prima concorrente ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei famosi potrebbe essere Teresanna Pugliese, diventata nota nel 2009 per aver partecipato a Uomini e Donne per poi approdare anche al Grande Fratello Vip nel 2020. Ad oggi Teresanna è una nota influencer da oltre 1 milione di follower.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma ancora non è tutto perché, proprio oggi, Santo Pirrotta nella sua newsletter Celebrity Watch per Vanity Fair ha lanciato una secondo incredibile indiscrezione. "Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, torna in un reality dopo 25 anni. La bagnina e istruttrice di fitness è pronta a naufragare nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In questi anni è sempre stata corteggiata dalla TV ma ha preferito restarne lontana. Ora, a 51 anni, si rimette in gioco e punta a farsi conoscere dalla Generazione Z".

Ebbene sì, la prima vincitrice della storia del Grande Fratello potrebbe essere tra i concorrenti dell’edizione 2025 dell’Isola dei famosi. Sembrerebbe, addirittura, che Cristina Pleviani abbia deciso di rifiutare l’invito a partecipare al Grande Fratello Gold, ovvero lo spin-off celebrativo dei 25 anni del reality, proprio per partire per l’Honduras. Dopo diversi anni lontana dallo showbiz, la Pleviani sembrerebbe quindi pronta a tornare sul piccolo schermo.

Isola dei famosi 2025, i possibili concorrenti

Oltre ai recenti nomi di Teresanna Pugliese e Cristina Pleviani, secondo le ultime indiscrezioni, nel cast dell’edizione 2025 potremmo ritrovare anche molti altri nomi: il cantante neomelodico Angelo Famao, l’ex allenatore Serse Cosmi, la ballerina e showgirl Carmen Russo, l’ex Non è la Rai Antonella Mosetti, la giornalista Marialuisa Jacobelli, l’attrice Delia Duran, la ciclista Letizia Paternoster, il producer Dj Shorty e Chiara Balistreri, conosciuta per il caso di cronaca che l’ha vista protagonista. Davanti a tutte queste ipotesi, non rimane allora che attendere qualche conferma ufficiale.

Potrebbe interessarti anche