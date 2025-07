Veronica Gentili, la sua casa affacciata su Roma: vista da urlo e tanto glamour Semplicità ed eleganza per l'appartamento della conduttrice de L'Isola: a farla da padrone sono i dettagli.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre si vocifera di un suo possibile sbarco autunnale a Pomeriggio Cinque, Veronica Gentili si appresta a mettere la parola fine sulla 19esima edizione de L’Isola dei Famosi. Questa sera, infatti, il reality dei naufraghi va in onda con la decima e ultima puntata, dopo una stagione che non ha certo brillato negli ascolti. Uno tra Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolf, Omar Fantini, Teresanna Pugliese e Jey Lillo sarà il vincitore dei 100mila euro in gettoni d’oro in palio e, come indicano anche i nostri sondaggi (visibili QUI), Fantini è tra i favoriti per il primo posto sul podio.

Chiuso il sipario sull’Isola, Gentili si godrà delle meritate vacanze, in attesa di riprendere i suoi impegni lavorativi in autunno con Le Iene e, come si vocifera, forse alla guida di Pomeriggio Cinque la posto di Myrta Merlino. Una carriera, quella della giornalista, che è sempre in ascesa, mentre resta blindatissima la sua vita privata. Legata sentimentalmente dal 2014 a Massimo Galimberti, Veronica vive a Roma, in un appartamento dalla vista mozzafiato. Scopriamo dove.

Dove vive Veronica Gentili, la casa sui tetti di Roma è da urlo

Riservatissima da sempre, Veronica Gentili usa il suo account Instagram per comunicare con i suoi follower, ma non pubblica spesso dettagli della sua quotidianità lontano dalla luce dei riflettori. La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025 vive a Roma, dove ha uno splendido appartamento con un terrazzo che si affaccia sopra ai tetti della città.

Dai rari scatti social, siamo riusciti a scorgere qualche frammento degli interni della sua casa: stile sobrio ed elegante, dove a farla da padrone sono i dettagli. Proprio come le centinaia di libri che fanno da sfondo ad alcuni suoi video, tutti sistemati meticolosamente in una libreria in legno. O il divano bianco e glamour che compare in altre clip, inserito perfettamente nel soggiorno luminosissimo.

Altro dettaglio chic è il pavimento in graniglia e marmo decorato che Gentili ha scelto di lasciare come era in origine, una scelta azzeccata dato che si sposa perfettamente anche con i mobili della cucina in legno con piano in pietra grigio scura e cucina rosso fuoco.

