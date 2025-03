Veronica Gentili oltre l’Isola dei Famosi: “Condurrà Pomeriggio Cinque", Myrta Merlino rimpiazzata Grandi novità per la conduttrice de Le Iene che, dopo aver già ottenuto la conduzione del reality di canale 5, potrebbe approdare anche in altri ‘lidi’.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, in questi giorni è stato ufficialmente annunciato il nome di Veronica Gentili come conduttrice dell’Isola dei famosi. Dopo il flop dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria, lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva infatti già annunciato che ci sarebbero stati cambiamenti. L’Isola ripartirà a maggio, subito dopo la conclusione del nuovo reality The Couple di Ilary Blasi, e ancora una volta vedremo una conduzione del tutto inedita. Ma per Veronica Gentili le novità potrebbero non essere finite qui perché, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe ottenere il timone anche di un altro importantissimo programma del Biscione: scopriamo di più.

Veronica Gentili sostituta di Myrta Merlino: l’indiscrezione

Stando alle rivelazioni rese pubbliche dall’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore, Veronica Gentili potrebbe conquistare le redini anche di un altro programma, ovvero Pomeriggio Cinque. Al momento è fondamentale sottolineare che, rispetto alle notizie sull’Isola dei famosi, queste indiscrezioni non sono state ancora confermate e devono quindi essere prese con le pinze. Detto questo, però, pensare che Pier Silvio possa decidere di sostituire Myrta Merlino non è poi un’idea così impossibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Negli ultimi mesi, Pomeriggio Cinque ha faticato molto in termini di ascolti e share, ed è stato puntualmente battuto dal diretto competitor Rai, ovvero La Vita in Diretta di Alberto Matano. Senza contare che la padrona di casa Myrta Merlino sembrerebbe essere uscita dalle grazie di Pier Silvio Berlusconi a causa delle sue ripetute assenze. Un esempio? Anche oggi il talk pomeridiano verrà condotto da Dario Maltese, che sostituirà Myrta assente per motivi personali, e lo stesso accadrà poi anche ad aprile per più giorni. Assenze a cui abbiamo già assistito molte volte da quanto Myrta ha preso il posto di Barbara D’Urso. E tutto questo sembrerebbe essere diventato fortemente indigesto al buon Pier Silvio.

Veronica Gentili a Pomeriggio Cinque: le prime ipotesi

Veronica Gentili è attualmente una delle conduttrici di punta di Casa Mediaset e quindi non è strano pensare che, oltre all’Isola dei famosi, Pier Silvio possa decidere di affidarle anche Pomeriggio Cinque (rimanendo sempre nel campo delle ipotesi non confermate). In quel caso, la conduttrice dovrebbe però rivedere inevitabilmente i suoi impegni televisivi.

Attualmente la Gentili è infatti al timone de Le Iene accanto a Max Angioni, e portando avanti un programma pomeridiano come Pomeriggio Cinque potrebbe non riuscire più a dedicare il giusto tempo ad altri progetti. Se l’indiscrezione della Marzano dovesse dunque rivelarsi reale, Veronica potrebbe decidere di lasciare il programma di Italia 1 per dedicarsi completamente ai nuovi progetti. Davanti a tutte queste ipotesi non ci rimane allora che attendere per scoprire qualcosa in più.

Potrebbe interessarti anche