Isola dei famosi, sondaggio televoto: Teresanna vs Jey Lillo, il verdetto del pubblico. Chi va in finale Mancano ormai poche ore alla puntata finale di questa edizione del reality e il televoto per l’ultimo finalista è ancora aperto: chi dovrà tornare a casa?

Solo poche ore e finalmente scopriremo chi sarà il vincitore dell’Isola dei famosi 2025. Tra alti e bassi, anche questa edizione del reality condotta da Veronica Gentili sta per giungere al termine e proprio questa sera, mercoledì 2 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la puntata finale. Omar Fantini, Mario Adinolfi, Cristina Pleviani e Loredana Cannata sono i quattro primi finalisti di questa edizione, mentre è ancora aperto il televoto che vede scontrarsi Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Solo uno di loro diventerà il quinto finalista, mentre l’altro dovrà tornare a casa a un passo dalla vittoria. La domanda sorge quindi spontanea: chi arriverà in finale? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Isola dei famosi, Teresanna Pugliese e Jey Lillo: chi sarà l’ultimo finalista

Nella scorsa puntata la conduttrice Veronica Gentili ha aperto il televoto per decretare il quinto e ultimo finalista di questa edizione dell’Isola dei famosi. A sfidarsi troviamo Teresanna Pugliese e Jey Lillo, la prima presente nel reality fin dall’inizio e il secondo approdato sull’Isola in corso d’opera. Entrambi hanno però ottenuto un grande apprezzamento da parte del pubblico, tanto da arrivare in ogni caso all’ultima puntata.

Il televoto verrà chiuso all’inizio della puntata di questa sera e, fino ad allora, tutto è ancora possibile. Sul portale Forumfree, molti utenti del web si sono già espressi attraverso i sondaggi e, alla domanda "Chi vuoi salvare?", il 54,33% ha deciso di salvare Jey Lillo, mentre il 45,67% ha deciso di salvare Teresanna Pugliese. Da quanto emerge, almeno per il momento, il pubblico sembrerebbe dunque intenzionato a portare Jey Lillo in finale. Questi rimangono però sondaggi parziali che, certamente, non possono rispecchiare a pieno il pensiero di chi ha già votato o voterà fino alla chiusura del televoto.

Isola dei famosi, cosa vedremo in finale

In questo momento i naufraghi si stanno godendo le ultime ore su Cayo Paloma, anche se nella notte una tempesta li ha sorpresi facendogli passare ore veramente difficili. La loro avventura sta ufficialmente per giungere al termine e questa sera scopriremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2025 dell’Isola di famosi. Nel corso della serata assisteremo a più televoti tra i concorrenti e avremo modo di rivivere i momenti più belli ed emozionanti di questa edizione del reality. Ancora una volta assisteremo alla conduzione di Veronica Gentili (vera rivelazione di quest’Isola) accompagnata da Simona Ventura come opinionista e da Pierpaolo Pretelli come inviato. Non rimane allora che sintonizzarsi su Canale 5 proprio questa sera per l’ultima imperdibile puntata.

