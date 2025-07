Isola dei Famosi, chi vince l’edizione 2025: da Adinolfi a Cristina, quote 'pazze' e la (strana) finale senza favoriti Cristina Plevani è leggermente avanti nei pronostici, ma il vincitore Isola 2025 potrebbe arrivare a sorpresa: tra televoto e colpi di scena, la finale si preannuncia più incerta che mai.

Chi vince L’Isola dei Famosi 2025? È una delle domande più ricercate dagli utenti su Google negli ultimi giorni, nonostante questa edizione (usando un eufemismo) non sia tra le più viste della storia. Ma mai come quest’anno appare difficile sbilanciarsi sul nome del vincitore del reality dei naufraghi: per un motivo o per un altro, infatti, tutti i finalisti hanno frecce in faretra da scoccare verso la vittoria. Lo si capisce anche dalle quote partorite dai bookmaker in vista della finale di stasera (2 luglio), equilibrate come non mai.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: le quote dei finalisti

Al momento i finalisti dell’Isola dei Famosi sono quattro: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Omar Fantini e Cristina Plevani. A loro si unirà il vincente del televoto tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo, che sarà annunciato questa sera a inizio diretta dalla conduttrice Veronica Gentili.

In genere, arrivati a questo punto del reality, c’è sempre stata una rosa ristretta di favoriti – uno o due nomi su cui puntare per la vittoria finale – ma stavolta è diverso. Nemmeno i bookmaker sono riusciti a individuare un naufrago su cui sbilanciarsi nettamente, e tutti i concorrenti rimasti in gioco sono racchiusi in un fazzoletto nelle quote vincitore del programma.

Sul sito di Sisal – uno dei più grandi bookmaker italiani – Cristina Plevani può vantare la quota più bassa: la sua vittoria all’Isola dei Famosi viene pagata 3 volte la posta giocata. Ma subito dietro c’è Omar Fantini, una delle rivelazioni di questa edizione del programma: il suo successo è quotato a 3.5, seguito da Teresanna Pugliese (3.5). Alle loro spalle c‘è Mario Adinolfi (4.5), forse il naufrago simbolo – e più divisivo – di questa edizione, l’unico in grado di spaccare il pubblico ma comunque in grado di ambire alla vittoria. Chiudono la rosa (equilibratissima) dei pronostici della vigilia Loredana Cannata e Jey Lillo, entrambi con una quota di 6 volte la posta.

Anche per gli scommettitori, dunque, è difficile sbilanciarsi sul nome del vincitore dell’Isola dei Famosi 2025. Al momento il borsino dei pronostici pende lievemente verso Cristina Plevani, che grazie al suo carattere cristallino e solido potrebbe vincere il reality dei naufraghi a distanza di 25 anni dal successo conquistato nella prima edizione del Grande Fratello. Ma la corsa è apertissima e i colpi di scena sono all’orizzonte. Mario, Teresanna, Loredana o Jey Lillo potrebbero a loro volta stupire.

Insomma, mai come stavolta il finale dell’Isola dei Famosi si preannuncia incerto fino all’ultimo secondo. Con un gruppo di finalisti così eterogeneo e con quote talmente ravvicinate, l’unica certezza è che sarà il volere del pubblico a decidere tutto. E, forse, anche a regalarci l’ultima sorpresa di un’edizione sottotono ma ancora tutta da giocare.

