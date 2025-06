Gettoni d'oro, quanto valgono davvero? La verità sui montepremi in Tv (e sulle tasse) Quanto resta in tasca ai vincitori dei game show tolte tutte le imposte sui gettoni d'oro? E perché non si paga in euro?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Se segui L’Eredità, Affari Tuoi, Reazione a Catena o Grande Fratello, lo avrai letto mille volte: "Il montepremi sarà corrisposto in gettoni d’oro". Ma cosa vuol dire davvero? E quanto resta in tasca ai vincitori dei game show e dei reality?

Se vinci 100mila euro in gettoni d’oro, non riceverai davvero 100mila euro. Prima ti tolgono il 22% di IVA, poi una trattenuta del 20% come imposta sulle vincite. E infine, se scegli di convertire subito i gettoni in contanti, ti verrà chiesto di venderli al banco metalli con una commissione del 5%. Risultato? In tasca ti restano circa 60mila euro.

Cosa c’è dietro e perché le produzioni Tv scelgono di pagare in gettoni d’oro anche se potrebbero farlo con gli euro? Tutti i dettagli nel Video!

