Isola dei Famosi (2 luglio), la finale: Cristina Plevani vince, Adinolfi beffato, percentuali televoto e tragedia sfiorata Com’è andata la puntata di ieri. Cristina vince L’Isola dei famosi 2025 davanti ad Adinolfi. Cosa è successo tra televoti, lacrime e incidenti al cardiopalma

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La finale de L’Isola dei Famosi, puntata condotta da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 2 luglio 2025, si apre con l’eliminazione di Teresanna che era finita al televoto con il giovane Jey. Poi tante sorprese e prove per ottenere la vittoria e il montepremi, con tanto di incidente che poteva costare la vita a Loredana Cannata. Nel frattempo Paolo Vallesi fa la proposta di matrimonio alla compagna in diretta, mentre Mario Adinolfi parla della figlia Clara e tutti i naufraghi piangono per le sorprese ricevute in diretta. A vincere l’edizione è Cristina Plevani, che beffa Adinolfi, arrivato secondo all’ultimo televoto flash. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show. Ecco cosa è successo nella puntata del 2 luglio de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi, puntata 2 luglio 2025: cosa è successo

La puntata parte con un video che introduce l’ultima settimana dei naufraghi passata sull’Isola, e non manca la discussione tra Teresanna e Loredana, Quest’ultima l’ha messa in difficoltà pur sapendo che ha il terrore delle gabbie, oggetto principale della prova per cui era stata nominata. Teresanna poco prima le aveva confidato di avere questa fobia e infatti di Loredana ha detto: "Non è per niente generosa". Loredana ha dichiarato che loro hanno "due caratteri troppo diversi". Tutti parlando bene di tutti dicendo che non ci sono state vere discussioni e la Gentili affonda: "Vedo che siete tutti buonisti come nella prima puntata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima di chiudere il televoto, Teresanna vede il video del figlio che dice di essere orgoglioso di lei e di aver imparato ad essere forte grazie a lei: "Per me, hai già vinto". E lei scoppia a piangere. Poi non manca il momento dello specchio, dove Teresanna e Jey, i primi a rischio eliminazione, si guardano e apprezzano i cambiamenti fisici dovuti all’esperienza sull’Isola. Jey riceve un video dei due fratelli e si commuove ascoltandoli dire "sei arrivato dove non avresti mai pensato", come sottolinea anche la conduttrice. "Un’altra settimana e restava solo il costume" commenta il naufrago dopo aver visto la sua immagine nello specchio. Dopo l’eliminazione di Teresanna, cominciano le prove dei naufraghi rimasti in gioco, da ora in poi tutti in nomination.

Tra le altre sorprese, Omar Fantini riceve un videomessaggio dei figli che gli dicono "sei il nostro super campione". E ovviamente piange tutte le lacrime che ha in corpo: "Mi mancano, non vedo l’ora di rivederli, mi manca l’ironia che abbiamo in famiglia e mi piace vedere che nel sostegno riescono comunque a prendermi per il cu*o". Poi è la volta del messaggio per Cristina Plevani. Simona Ventura si complimenta con lei per il cambiamento interiore che ha fatto durante l’Isola. Cristina la ringrazia e commenta: "Ho sputato l’anima. Ho tanti sensi di colpa per essere stata una figlia non brava e per aver avuto pensieri non belli nei confronti dei miei genitori, lì ho toccato il fondo. Ho sputato proprio il cuore qui". Omar vince la sua prova e non è più in nomination.

Quando arriva il momento dedicato a Mario Adinolfi, che ascolta un video della figlia Clara, tenendo lo sguardo basso, e poi dice: "Non posso riuscire a comunicare altro che gratitudine alle mie figlie". Simona Ventura chiede: "Hai sentito come Clara è orgogliosa di te?", e il politico commenta: "Clara sa che anche io sono orgogliosa di lei, il resto vale meno. Lei lotta un male di questi tempi. E’ un tempo in cui lo specchio ti inchioda a un’immagine, ma lei è il simbolo di forza. Mi sono anche fidato di te Veronica, io di questo non ne avevo mai parlato. In quel primo colloquio ho deciso di fidarmi e ho fatto bene a farlo. Di natura sono un malfidato". Subito dopo anche Cristina Plevani si salva dalla nomination.

Poi le prove di Jey e Loredana Cannata, che vede un video del nipotino che la sorella sta crescendo insegnandogli sia l’italiano che l’inglese per rendergli la vita più facile in quanto ha problemi alla vista. Vorrebbe vincere l’Isola per far sì che la famiglia si trasferisca a Roma dove ci sono i mezzi pubblici e un medico al Gemelli che segue il bambino. Infine, promette alla sua famiglia che per il prossimo compleanno, a luglio, scenderà in Sicilia. La sorella è in lacrime in studio. Quando Loredana Cannata affronta la prova di apnea in una gabbia sott’acqua e mentre sta per uscire da essa, le si impigliano i capelli alla sbarra e non riesce a risalire. In studio c’è il panico, con Veronica Gentili che chiede i soccorsi immediati (servono le forbici) ed è talmente preoccupata che non riesce a gestire bene la situazione. Per fortuna, tutto si risolve nel migliore dei modi: "Ho avuto paura di non farcela, ma almeno ho vinto la prova!". Dietro la nuca ha un ematoma dovuto alla testa che sbatteva contro la sbarra della gabbia.

Dopo l’eliminazione di Loredana Cannata, cominciano le sfide a due: Mario e Omari fanno parte della prima coppia, mentre Jey e Cristina della seconda e sono coloro che vincono la prova e quindi si salvano. Mario e Omar devono sfidarsi tra loro perché sono entrambi a rischio eliminazione: si apre il secondo televoto flash. Nel frattempo Paolo Vallesi canta il nuovo singolo L’isola, il mare e te, dedicato alla sua compagna, e poi si inginocchia davanti a lei con l’anello in mano, proponendole di sposarla in diretta. I super finalisti sono Mario, Cristina e Jey: chi vincerà?

Isola, il risultato del primo televoto: chi è stato eliminato e le percentuali

A inizio puntata il pubblico ha deciso di eliminare a sorpresa Teresanna Pugliese, che ha detto: "Non mi aspettavo di andare via subito, ma nemmeno mi aspettavo di arrivare fin qui. tutto quello che ho potuto incamerare e buttare fuori si è visto. L’esperienza mi ha reso l’anima libera, è stato tragico combattere con certi mostri, molto più difficile che aver a che fare con questi mostri qua. La mia anima è leggera: una donna che è madre ha diritto ad essere anche tutte le donne che vuole". Ecco le percentuali:

Jey: 65, 14 %

Teresanna: 34,86%

Isola, i televoti flash: eliminati e percentuali

Le nomination palesi:

Mario nomina Loredana perché "ci siamo detti che in finale avremmo fatto una sfida come quella della prima puntata, ci eravamo puntati il dito a vicenda"

Loredana nomina Jey perché "con gli altri tre ho costruito un rapporto più profondo"

Omar nomina Cristina perché "le due persone con cui ho legate di più sono Mario e Jey. Non mi sono sentito di nominare Loredana dopo l’incidente"

Cristina nomina Jey perché "non rientra nella mia ipotetica finale"

Jey nomina Loredana perché "ho legato più con Omar e Mario e nell’ultima settimana ho legato più con Cristina"

Poi il primo televoto flash tra Loredana e Jey che ha visto Loredana Cannata eliminata: "Ci stavo per rimettere la vita, quindi va bene così. Grazie per questo viaggio straordinario. Continuerò la mia lotta per gli animali e per una vita migliore per mio nipote" dice. Ecco le percentuali:

Jey: 57,97%

Loredana: 42.03%

Al secondo televoto flash finiscono Mario Adinolfi e Omar Fantini, il quale viene eliminato dal pubblico: "L’Isola mi ha cambiato in maniera radicale. Torno con un’energia nuova, l’esperienza mi ha arricchito" dice l’ex leader. Ecco le percentuali:

Adinolfi: 56,07%

Fantini: 43,93%

Il televoto finale: Cristina e Mario contro Jey, chi ha vinto L’Isola dei Famosi 2025

Al terzo televoto, l’ultimo della finale, ci sono i tre super finalisti, Cristina, Mario e Jey. A vincere l’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi è Cristina Plevani con il 49.71% dei voti (donerà parte dei soldi a La Nuova Cordata, onlus che aiuta ragazzi speciali, mentre un’altra parte andrebbe a Medici senza Frontiere), seguita da Mario Adinolfi con 25,27% dei voti (avrebbe devoluto metà del denaro a un’associazione che aiuta le famiglie nel silenzio) e da Jey Lillo al terzo posto con il 25,02% dei voti.

Potrebbe interessarti anche