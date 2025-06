Le Iene vanno avanti senza Veronica Gentili, la scelta di Mediaset: cosa succede stasera Veronica Gentili si ferma per la pausa estiva e lascia il posto allo spin off Le Iene Inside. Nella puntata di stasera - 10 giugno 2025 - l'inchiesta di Gaston Gama su Davide Barzan. Le anticipazioni

Mara Fratus

A una settimana dalla fine della stagione de Le Iene, Veronica Gentili lascia il posto allo spin-off del celebre programma, Le Iene presentano: Inside. Stasera, martedì 10 giugno 2025, su Italia 1 va infatti in onda la trasmissione che ripercorre ed esplora nel profondo, alcuni dei fatti e delle inchieste trattati nella versione classica della trasmissione. Questa prima puntata, dal titolo Barzageddon, sarà interamente dedicata alle scoperte incredibili di Gaston Zama su Davide Barzan, il criminalista influencer che spesso è stato invitato in Tv a parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli. Attraverso materiale inedito, e diverse testimonianze, Le Iene Inside potrebbero fornire una nuova prospettiva sul delitto di Rimini, aiutando anche la riflessione sul ruolo degli opinionisti che commentano in Tv casi di cronaca e vicende giudiziarie ancora in corso.

Le Iene presentano: Inside, arriva il Barzageddon, la verità su Davide Barzan

La serata del 10 giugno de Le Iene Inside sarà interamente dedicata a Davide Barzan. L’inviato Gaston Zama mostrerà in trasmissione del materiale inedito sul criminalista: testimonianze e denunce a suo carico, oltre a rivelazioni clamorose che potrebbero fornire una nova prospettiva sul caso di Pierina Paganelli. L’uomo, apparso spesso in Tv dal nulla, come opinionista per parlare dell’omicidio della donna brutalmente uccisa con 29 coltellate nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023, è stato spesso oggetto di inchieste da parte de Le Iene e ora, raggruppato tutto il materiale, Zama va in onda con uno speciale che promette scintille. Nel materiale che vedremo, anche la presunta testimonianza di una donna che assicura di avere un video a luci rosse amatoriale con Barzan protagonista. L’uomo, intanto, pare abbia già presentato una denuncia contro la trasmissione Mediaset e Zama, e assicura: "Non esiste nessun filmato. Si tratta dell’ennesimo episodio di diffamazione aggravata nei miei confronti".

Le Iene, quando tornano in onda

Lo show Le Iene ha chiuso i battenti martedì scorso, 3 giugno, con l’ultima puntata della stagione 2024/2025. Il programma resterà fermo tutta l’estate e riprenderà tra circa tre mesi e mezzo, tra fine settembre e inizio ottobre, sempre con al timone Veronica Gentili.

Quando e dove vedere Le Iene: presentano Inside

Questa nuova attesissima puntata de Le Iene presentano: Inside va in onda stasera in Tv a partire dalle ore 21:15 su Italia 1, con streaming disponibile live e on demand in qualsiasi momento sulla piattaforma ufficiale di Mediaset Infinity, raggiungibile sia tramite app che utilizzando il sito.

