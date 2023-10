Verissimo: Sophie Codegoni (senza Basciano) racconta tutto a Silvia Toffanin L’ex Bonas in crisi amorosa, Angelina Mango, due attori di Terra Amara, l'ex Gf Remotti ed Elisabetta Gregoraci (con Nathan): tutte le interviste della puntata di sabato 14 ottobre

Tornano ad accendersi le luci nello studio di Verissimo, il talk show timonato da Silvia Toffanin, che ogni sabato e domenica offre al pubblico di Canale 5 interviste e approfondimenti con le celebrities più amate dello showbiz italiano. Ma chi ci sarà nel salotto della conduttrice oggi, sabato 14 ottobre 2023? Scopriamo insieme gli ospiti della puntata odierna e i temi trattati durante le interviste in cartello questo pomeriggio.

Ospiti Verissimo sabato: Sophie Codegoni, Ele Gregoreci e altri

Silvia Toffanin e gli spettatori di Verissimo si preparano ad accogliere a braccia aperte Sophie Codegoni, l’ex Bonas e ex gieffina salita alla ribalta mediatica negli ultimi giorni a causa della fine turbolenta dell’amore con Alessandro Basciano. Per la prima volta in tv, la mamma della piccola Celine Blue (nata lo scorso maggio) svelerà dettagli e retroscena della separazione più chiacchierata degli ultimi mesi, raccontando la sua verità sulla rottura in attesa di conoscere quella di Basciano, magari sempre nel salotto di Verissimo.

Nel corso della puntata la Toffanin ospiterà poi anche Elisabetta Gregoraci, pronta a parlare finalmente senza filtri della sua vita privata. Stavolta, però, la showgirl calabrese non sarà sola: al suo fianco, infatti, ci sarà suo figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con il super imprenditore Flavio Briatore.

E ancora, sulla poltrona di fronte alla signora Berlusconi siederà la nuova sensazione della musica italiana, Angelina Mango. Reduce dalla straordinaria esperienza ad Amici, dove ha trionfato nella categoria canto, classificandosi seconda durante la finale del programma, la 22enne figlia dell’indimenticabile cantautore Giuseppe Mango da pochi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo Che t’o dico a fa’ , già diventato una hit musicale.

A seguire, arriverà su Canale 5 una delle coppie televisive più amate dal pubblico italiano. Direttamente da Terra Amara ci sarà spazio per l’intervista in tandem agli attori Selin Genç e Aras Şenol, rispettivamente Gulten e Cetin nell’amatissima soap turca, che racconteranno la loro carriera e la loro vita privata nello studio di Verissimo.

Infine, telecamere puntate su Lorenzo Remotti, 37 anni, il calzolaio di Novi Ligure che per quasi un mese è stato uno dei concorrenti NIP del Grande Fratello. Lorenzo è stato da poco eliminato e racconterà alla Toffanin le sue impressioni a caldo sulla sua partecipazione al programma.

Quando e dove vedere Verissimo

L’appuntamento con Verissimo è fissato per sabato 14 ottobre 2023, come sempre su Canale 5, a partire dalle 14.10 circa. Per chi preferisse, lo show sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity, in diretta con la programmazione in chiaro.

