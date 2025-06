Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato calciatore: la foto (cancellata) e il dettaglio sospetto che li incastra Avvistamenti, storie cancellate e segnalazioni social: il gossip esplode su un presunto flirt tra l'influencer e il calciatore Andrea Petagna.

l gossip non si ferma mai, e questa volta ha messo nel mirino Sophie Codegoni. L’ex volto di Uomini e Donne sarebbe al centro di una nuova frequentazione. Il nome che circola è quello di Andrea Petagna (no, nessuna parentela apparente con la star di Temptatio Islande Federica Petagna), calciatore 30enne del Monza. A far parlare sono una serie di indizi social e un episodio curioso che coinvolgerebbe anche la figlia di Sophie, Celine Blue.

Sophie Codegoni. e la storia di Petagna cancellata troppo in fretta

Tutto è partito da una Instagram story pubblicata da Petagna e poi eliminata in fretta. Una foto come tutte la altre, almeno all’apparenza: il calciatore si riprendeva in auto. Ma qualcuno ha notato un dettaglio importante. Sul sedile posteriore sembrava esserci proprio Celine Blue, la bambina nata dalla relazione tra Sophie e Alessandro Basciano. Una presenza che non è passata inosservata e che ha fatto subito pensare a una certa confidenza tra l’influencer e il giocatore. Petagna, forse accortosi della "gaffe", ha rimosso il video dopo pochi minuti. Ma le immagini, ovviamente, avevano già fatto il giro della rete.

Vacanze sospette e location identiche

Come se non bastasse, in tanti hanno notato che negli ultimi giorni Sophie e Petagna stanno condividendo scatti in location identiche, o comunque molto simili. Nessuna foto insieme, nessun tag incrociato, ma le coincidenze sono troppe per essere ignorate. Le segnalazioni sono arrivate anche agli esperti di cronaca rosa Amedeo Venza e Deianira Marzano, sempre sul pezzo quando si tratta di incrociare movimenti social e love story nascoste, facendo pensare che la cosa comincia a non sfuggire più ai rispettivi fan.

La nuova vita di Sophie Cadegoni

Sophie Codegoni arriva da un periodo complicato. La sua storia con Alessandro Basciano si è conclusa nel peggiore dei modi. Lui è stato denunciato per stalking e le è stato imposto il braccialetto elettronico, perché ritenuto pericoloso nelle zone frequentate dall’ex compagna. Una vicenda difficile per lei, che ha chiaramente lasciato strascichi nella sua vita privata e pubblica. E forse è proprio per questo che Sophie, oggi, preferisce non esporsi troppo. Almeno finché le cose non si faranno più serie.

Chi è Andrea Petagna

Andrea Petagna è nato a Trieste il 30 giugno 1995. Ha giocato con squadre come il Milan, l’Atalanta, la SPAL, il Napoli, il Cagliari e attualmente milita nel Monza. È un volto noto del calcio italiano, ma ora fa parlare di sé anche per la sua vita privata. E se davvero tra lui e Sophie fosse nata una relazione, non sarebbe poi così sorprendente: il mondo dello spettacolo e quello del pallone si incontrano spesso, e il feeling tra i due giovani, a quanto pare, dovrebbe essere già scattato. Nessuna conferma ufficiale, per ora. Ma l’indizio cancellato è sembrato un po’ troppo sospetto.

